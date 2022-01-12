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جامعة كرة السلة: “إصابة أغلب لاعبي المنتخب الوطني بفيروس كورونا”

2022-01-12 / 3:48 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصيب عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني لكرة السلة بفيروس كورونا و هو ما أربك المعسكر الإعدادي الذي كان الناخب الوطني يعتزم تنظيمه بالعاصمة الرباط.

و في هذا الصدد، كشفت جامعة كرة السلة أن جميع اللاعبين و الطاقم التنقي للمنتخب المغربي قد خضعوا لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا بمقر إقامة المنتخب.

و خضع جميع اللاعبين الملتحقين بالمعسكر التدريبي الانتقائي الثاني لمسحة طبية سريعة من أجل الدخول إلى مقر إقامة المنتخب المغربي بالرباط في انتظار مسحة ال PCR.

و تأكد من خلال الكشوفات المخبرية التي خضع له أعضاء المنتخب الوطني إصابة أغلب اللاعبين بفيروس كورونا، و هو ما دفع لتأجيل المعسكر الثاني الانتقائي إلى وقت لاحق.

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