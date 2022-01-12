صامويل إيتو يهنئ المغرب على فوزه في أولى مبارياته بالكان

هبة بريس

هنأ رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أسود الأطلس، على الانتصار الذي حققه على غانا (1-0) في أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وكتب أسطورة كرة القدم الإفريقية في حسابه على تويتر « أهنئ المغرب والسنغال وغينيا والغابون على انتصاراتهم في أولى مبارياتهم في كأس الأمم الأفريقية 2021“.

واستهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في نهائيات كاس افريقيا للأمم ( الكاميرون 2021 ) بالفوز على نظيره الغاني بهدف لصفر في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين على أرضية ملعب احمدو احيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي برسم الجولة الأولى للمجموعة الثالثة .

وسجل هدف المنتخب الوطني المغربي اللاعب سفيان بوفال في الدقيقة 82 من عمر المباراة ، متوجا هجوما منظما للاعبين المغاربة .

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