صامويل إيتو يهنئ المغرب على فوزه في أولى مبارياته بالكان

2022-01-12 / 3:12 مساءً
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هبة بريس

هنأ رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أسود الأطلس، على الانتصار الذي حققه على غانا (1-0) في أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وكتب أسطورة كرة القدم الإفريقية في حسابه على تويتر « أهنئ المغرب والسنغال وغينيا والغابون على انتصاراتهم في أولى مبارياتهم في كأس الأمم الأفريقية 2021“.

واستهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في نهائيات كاس افريقيا للأمم ( الكاميرون 2021 ) بالفوز على نظيره الغاني بهدف لصفر في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين على أرضية ملعب احمدو احيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي برسم الجولة الأولى للمجموعة الثالثة .

وسجل هدف المنتخب الوطني المغربي اللاعب سفيان بوفال في الدقيقة 82 من عمر المباراة ، متوجا هجوما منظما للاعبين المغاربة .

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