صورة تعبيرية

بسبب كورونا.. تونس تقر حظر التجول ليلاً و تلغي كافة التظاهرات

2022-01-12 / 2:06 مساءً
0
هية بريس - وكالات

قررت السلطات التونسية، اتخاذ جملة من القرارات، بناء على توصيات الللجنة العلمية لمكافحة تفشي وباء كورونا، أهمها منع التجوال ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

وأعلن المجلس الوزاري الذي انعقد أمس الثلاثاء، كذلك تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

وبحسب إعلان المجلس الوزاري سيتم تطبيق الإجراءات المقررة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي.

وحث المجلس على الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.

ومن المقرر ايضا أن يتم تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية، وتشديد مراقبة جواز التلقيح، مع مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.

كذلك سيتم تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية.

وأوصى المجلس الوزاري بتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى.

وسيتم تطبيق هذه الإجراءات بداية من يوم الخميس 13 يناير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المريض الذي زرعوا بصدره قلب خنزير: كنت أمام الموت أو العملية

المريض الذي زرعوا بصدره قلب خنزير: كنت أمام الموت…

2022-01-12 / 2:46 مساءً
Photo of صديقة رونالدو: عشت بمخزن وكنت أبيع الحقائب بالشارع

صديقة رونالدو: عشت بمخزن وكنت أبيع الحقائب بالشارع

2022-01-12 / 10:10 صباحًا
Photo of “الأدوية الأوروبية”: أوميكرون سينهي المرحلة الوبائية لكورونا

“الأدوية الأوروبية”: أوميكرون سينهي المرحلة الوبائية لكورونا

2022-01-12 / 10:06 صباحًا
Photo of كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ أسرع من الصوت

كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ أسرع من…

2022-01-12 / 9:28 صباحًا
Photo of بونويرة من داخل السجن يفضح شنقريحة

بونويرة من داخل السجن يفضح شنقريحة

2022-01-12 / 8:30 صباحًا
Photo of الولايات المتحدة.. تحطم مروحية بمنطقة سكنية في ضواحي فيلادلفيا

الولايات المتحدة.. تحطم مروحية بمنطقة سكنية في ضواحي فيلادلفيا

2022-01-12 / 8:00 صباحًا
Photo of فرونتكس : عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عاد إلى مستويات ما قبل الوباء

فرونتكس : عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عاد…

2022-01-11 / 11:30 مساءً
Photo of بوركينا فاسو ..اعتقال عسكريين في إطار محاولة انقلابية مفترضة

بوركينا فاسو ..اعتقال عسكريين في إطار محاولة انقلابية مفترضة

2022-01-11 / 10:11 مساءً
Photo of استطلاع : غالبية البريطانيين يعتقدون أن على جونسون الاستقالة

استطلاع : غالبية البريطانيين يعتقدون أن على جونسون الاستقالة

2022-01-11 / 8:09 مساءً
Photo of فرنسا.. تغريم سياسي من أقصى اليسار بسبب إهانته للصحفيين

فرنسا.. تغريم سياسي من أقصى اليسار بسبب إهانته للصحفيين

2022-01-11 / 7:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق