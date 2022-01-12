لاعب إسرائيلي ينضم لنادي مغربي لكرة السلة

2022-01-12 / 1:09 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تعاقد نادي “جمعية ميشليفن إفران” لكرة السلة، أمس الثلاثاء، مع اللاعب محمود أبو عريشة، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وفي تصريح لوكالة للأناضول، قال عضو في المكتب التنفيذي للنادي، فضل عدم الكشف عن اسمه: “فعلا وقع اللاعب العربي الإسرائيلي محمود أبو عريشة مع النادي، وبدأ اللعب معنا”.

وأضاف، “العقد يمتد لموسم واحد، وبعدها نقرر في مستقبل اللاعب مع النادي”.

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” في عددها الصادر الثلاثاء: “لأول مرة في تاريخ البلاد يوقع لاعب عربي من مواطني اسرائيل للعب في فريق دولة عربية”.

ولعب أبو عريشة (24 عاما) الموسم الماضي مع فريق هبوعيل بئر السبع في الدوري الممتاز، وفي منتصف الموسم انتقل إلى فريق إليتسور كريات.

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