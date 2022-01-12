وجدة.. الوزيرة حيار تترأس أشغال لقاء حول استراتيجية التضامن الإجتماعي والأسرة

هبة بريس : وجدة

أعطت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يومه الأربعاء 12 يناير الجاري، انطلاق أشغال اللقاء التشاوري الجهوي بجهة الشرق حول استراتيجية 2021-2026 لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة له.

وتميزت هذه المحطة السادسة للقاءات التشاورية الجهوية التي افتتحت بكلمة ترحيبية للمعاد الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، بالعرض الذي قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أمام الحاضرين والمشاركين عن بعد من مختلف أقاليم الجهة، كما تابع المشاركون في هذا اللقاء التشاوري كلمة رئيس مجلس الجهة عبد النبي بعيوي، وعرضين حول كل من نتائج ” الدراسة الجهوية للهشاشة”، و”دور الرقمنة في مجال تدبير أمثل للشأن الاجتماعي، بركان نموذجا”.

ويروم هذا اللقاء التشاوري، الاطلاع على انتظارات الفاعلين على المستوى الترابي، وإشراكهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي، وتقاسم مجالاته في تنزيل البرنامج الحكومي الجديد الذي يعطي الأولوية للعمل من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي.

وخلال كلمة والي جهة الشرق خلال هذا اللقاء، أن الحكومة ملتزمة بتنزيل مضامين هذه الاستراتيجية على المستوى الجهوي والإقليمي لتحقيق دينامية حقيقة.

وتحدث الجامعي عن مجموعة من البرامح الاجتماعية التي تم إطلاقها، مبرزا أن جهة الشرق تحتل مكانة متميزة في البرامج الهادفة لتحقيق جملة من الأهداف الرامية للحد من الهشاشة، حيث كشف في هذا الصدد، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في توفير537 وسيلة نقل مدرسي، وبإنجاز 7000 مشروعا، فضلا عن توزيع مساعدات إنسانية شملت كل الفئات المتضررة، موضحا أن الأوراش الكبرى التي عرفتها الجهة ساهمت في تغيير مشهدها العمراني والاقتصادي.

كما ركز الوالي عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره يشكل اهم دعامات المنظومة الاقتصادية، مشيرا إلى الدعم الذي خصص من طرف مجلس جهة الشرق لفائدة جمعيات المجتمع المدني والذي هم 2000 جمعية، فضلا عن تخصيص 700 مليون درهم لدعم التعاونيات.

كما تحدثت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي عواطف حيار، عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها جهة الشرق، وعن استراتيجة الوزارة من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري.

وقدمت الوزيرة عرضا تمحور حول مراحل اللقاءات الجهوية التشاورية، وموجز لاختصاصات الوزارة والمؤسسات التابعة لها في مجال التنمية الاجتماعية وبرامج القطب الاجتماعي، ومجال التعاون لجهة الشرق، إلى جانب عرض حول “دور الرقمنة في مجال تدبير امثل للشأن الاجتماعي: بركان نموذجا”.

من جانبه، طالب رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي من وزيرة القطاع بضرورة إجراء مراقبة صارمة لمراكز الإعاقة، وبإخراج بطائق الإعاقة والدعم الاجتماعي، وبالتنسيق مع وزير التربية الوطنية بتعديل المادة 19-47 بشأن التربية الدامجة، كما التمس منها التدخل لأجل منح ترخيص نصف يوم للأمهات الموظفات اللواتي تتكفلن بأطفال في وضعية إعاقة أقل من 15 سنة.

إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيتين للشراكة تتعلق بخدمات الإسعاف الاجتماعي المتنقل والتمكين الاقتصادي للنساء.

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