بسبب كورونا .. إغلاق 36 مؤسسة تعليمية واعتماد التعليم عن بعد بها

هبة بريس - متابعة

بسبب فيروس “كورونا”، بلغ عدد المؤسسات التعليمية المغلقة لمدة سبعة أيام مع اعتماد التعليم عن بعد بها من 04 إلى 10 يناير 2022، 36 مؤسسة.

وحسب النشرة الأسبوعية لتتبع الحالة الوبائية بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالمغرب فقد تم اغلاق 25 مؤسسة تعليمية بجهة الدار البيضاء سطات، و06 مؤسسات بجهة الرباط سلا القنيطرة، و04 بجهة مراكش اسفي، ومؤسسة واحدة بجهة سوس ماسة .

في حين بلغ عدد الفصول الدراسية التي تم اغلقها بسبب تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر من فيروس كورونا، 131 فصل دراسي ، منها 65 بجهة الدار البيضاء سطات، و37 بجهة الرباط سلا القنيطرة، و15 بجهة سوس ماسة، و07 فصول دراسية بجهة مراكش اسفي، وفصلين دراسيين بكل من جهات درعة تافيلالت وكلميم واد نون وبني ملال خنيفرة ، وفصل دراسي واحد بجهة طنجة تطوان الحسيمة .

وحسب ذات النشرة فقد بلغ عدد مؤسسات البعثات الأجنبية المغلقة ما مجموعه 17 مؤسسة .

وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا -كوفيد19 في الوسط المدرسي خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 10 يناير الجاري مامجموعه، 2596 حالة.

منها 1192 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و 469 بجهة الرباط سلا القنيطرة، و 378 بجهة مراكش اسفي، و 191 حالة مؤكدة بجهة سوس ماسة، و116 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و67 حالة بجهة مكناس فاس، و65 حالة بجهة درعة تافيلالت، و 39 حالة بكل من جهتي الشرق وبني ملال خنيفرة ، و30 حالة بجهة كلميم واد نون، و10 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، في حين لم يتم تسجيل أية حالة بجهة الداخلة وادي الذهب .

يشار ان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والشباب اعتمدت بروتوكول صارم من أجل احترام الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية بالمؤسسات التعليمية للحد من انتشار فيروس كورونا – كوفيد19 وسط التلاميذ والاطر التربوية والادارية .

حيث دعت الى اتخاذ قرار إغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام؛ عند تسجيل ثلاث إصابات أو أكثر بنفس القسم خلال أسبوع واحد.

وفي حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، يُتَّخَذُ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة سبعة أيام بتنسيق مع السلطات المعنية.

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