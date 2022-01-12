ميناء طنجة المتوسط يحقق رقما قياسيا بمعالجة أزيد من 7 ملايين حاوية

هبة بريس

حقق المركب المينائي طنجة المتوسط، خلال سنة 2021، رقما قياسيا على مستوى البحر الأبيض المتوسط بمعالجة أزيد من 7 ملايين حاوية من حجم 20 قدما.

وأفاد بلاغ للسلطة المينائية طنجة المتوسط بأن رواج الحاويات بالمركب المينائي حقق نموا يصل إلى 24 في المائة مقارنة مع سنة 2020، مضيفا أنه تمت معالجة ما مجموعه 7 ملايين و 173 ألف و 870 حاوية من حجم 20 قدما.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا الرواج يعتبر نتيجة للنمو المتواصل لأداء ميناء طنجة المتوسط 2 بعد الانطلاق الناجح للرصيفين الرابع (4 TC) سنة 2019 والثالث (TC3) سنة 2021.

وشدد البلاغ على أن هذه النتيجة تؤكد ريادة طنجة المتوسط بالبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، كما تكرس مكانته كمنصة رئيسية لكبريات التحالفات البحرية العالمية، بفضل على التوالي “ميرسك لاين” (Maersk Line) و “سي إم أ سي جي إم” (CMA CGM) و “هاباك لويد” (Hapag Lloyd).

كما حقق المركب المينائي رقما قياسيا على مستوى الحمولة الإجمالية المعالجة ببلوغ 101 مليون و54 ألف و 713 طن من البضائع لأول مرة، بنمو نسبته 25 في المائة مقارنة مع سنة 2020، منوها بأن الحمولة المعالجة بمركب طنجة المتوسط تمثل بالتالي أزيد من 50 % من إجمالي الحمولة المعالجة من طرف مجموع موانئ المغرب.

كما تجاوز النقل عبر شاحنات النقل الدولي خلال سنة 2021 عتبة 400 ألف شاحنة، ليستقر في 407 ألف و 459 شاحنة، أي بنمو نسبته 14 % مقارنة مع سنة 2020، حيث تم تحقيق هذا الأداء بشكل أساسي بفضل استئناف الصادرات الصناعية، وكذا بفضل الأداء الجيد للموسم الفلاحي وصادرات الصناعات الغذائية.

وحقق نقل العربات الجديدة قفزة ملموسة خلال السنة ذاتها، إذ تمت معالجة 429 ألف و 509 عربة جديدة في الرصيفين المخصصين للعربات بميناء طنجة المتوسط خلال سنة 2021، بنمو يعادل 20 % مقارنة مع العام المنصرم، ويشمل هذا الرواج أساسا 278 ألف و 651 عربة لشركة رونو (Renault) ، من بينها 250 ألف و 532 عربة موجهة للتصدير، كما حققت صادرات عربات PSA (بوجو – ستروين) نموا قويا ببلوغ 100 ألف و30 عربة.

على صعيد آخر، سجلت حركة نقل البضائع السائبة السائلة (Vrac liquide) نموا بنسبة 9 % مقارنة مع سنة 2020، حيث سجلت رواجا إجماليا يصل إلى 8 ملايين و 744 ألفا و 900 طنا من المحروقات المعالجة.

من جانبه، واصل رواج البضائع السائبة الصلبة (Vrac solide) الارتفاع، حيث بلغت حركة نقل هذا النوع من البضائع ما مجموعه 342 ألفا و 804 طنا، أي بنمو بنسبة 13 % مقارنة مع سنة 2020، وذلك بفضل نمو نقل لفائف الصلب وشفرات توربينات الطاقة الريحية والحبوب على الخصوص.

بينما على مستوى نقل المسافرين فقد تأثر بالسياق الصحي، إذ سجل ميناء طنجة المتوسط ما مجموعه 587 ألفا و 320 مسافرا خلال سنة 2021، أي بانخفاض بنسبة 14 % مقارنة مع سنة 2020.

بخصوص حركة الملاحة البحرية، فقد رست 10 آلاف و 902 باخرة بميناء طنجة المتوسط خلال سنة 2021، أي بنمو نسبته 12 % مقارنة مع سنة 2020، إذ استقبل المركب المينائي خلال السنة المنتهية 929 سفينة عملاقة (يفوق طولها 290 مترا).

وأشار البلاغ إلى أن النتائج المحققة خلال سنة 2021 تؤكد مكانة المركب المينائي باعتباره منصة استراتيجية رئيسية، كما تكرس دوره الأساسي باعتباره الأرضية اللوجستية المميزة في خدمة التنافسية اللوجستية الوطنية.

وخلص بلاغ السلطة المينائية إلى أن هذا الأداء هو نتيجة للتعاون المتواصل بين مختلف الشركاء بالمركب المينائي طنجة المتوسط، وخاصة المجهزين وأرباب السفن والمتعهدين والسلطات المحلية والإدارات المعنية.

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