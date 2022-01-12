الصورة من الأرشيف

مباريات “الكان” تنعش مقاهي المملكة وتخفف من حدة خسائرها بسبب الجائحة

2022-01-12 / 11:33 صباحًا
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

عادت الحركة و الحيوية لغالبية مقاهي المملكة خاصة تلك التي اختارت توفير خدمة بث مباريات كأس إفريقيا لزبنائها، حيث ارتفع الإقبال على المقاهي تزامنا و انطلاق التظاهرة القارية.

و باتت أغلب المقاهي تشهد نسب إقبال أعلى بكثير من تلك التي كان عليها الأمر بعد عودتها للاشتغال في زمن كورونا ، حيث ساهمت مباريات كأس إفريقيا التي يشارك فيها المنتخب الوطني في عودة الدفء للمقاهي.

و من شأن عودة الزبائن للمقاهي تخفيف حدة الخسائر التي عصفت بالقطاع طيلة زمن الجائحة و تأثير الإغلاق لمدة طويلة فضلا على القرارات التي صدرت من السلطات بفرض جواز التلقيح لولوجها و منع بث المباريات سابقا مما قلص من مداخيل المقاهي بشكل كبير.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن توجيهات صدرت من السلطات لأصحاب المقاهي بضرورة احترام التدابير و الإجراءات الوقائية خلال بث المباريات و الحرص على تباعد المقاعد و الطاولات بشكل يسمح للزبائن بمتابعة المقابلات في ظروف معقولة تراعي حيثيات البروتوكول الصحي المفروض.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دراسة : واقع سوق الشغل بالمغرب ” مقلق “

دراسة : واقع سوق الشغل بالمغرب ” مقلق “

2022-01-13 / 7:07 مساءً
Photo of قائمة الدول الأكثر شراء للسيارات…المغرب في المرتبة الرابعة

قائمة الدول الأكثر شراء للسيارات…المغرب في المرتبة الرابعة

2022-01-13 / 6:35 مساءً
Photo of وكالةاسبانية : مخطط الحكم الذاتي بالصحراء يحظى بـ “دعم غير مسبوق”

وكالةاسبانية : مخطط الحكم الذاتي بالصحراء يحظى بـ “دعم…

2022-01-13 / 6:24 مساءً
Photo of ” فيدرالية اليسار” تسائل بوريطة حول معاناة المغاربة العالقين بالخارج

” فيدرالية اليسار” تسائل بوريطة حول معاناة المغاربة العالقين…

2022-01-13 / 6:08 مساءً
Photo of تخصيص 375 مليون درهم لتأهيل بنيات استقبال مرضى كورونا بالبيضاء

تخصيص 375 مليون درهم لتأهيل بنيات استقبال مرضى كورونا…

2022-01-13 / 5:43 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.7 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.7 ملايين شخص تلقوا الجرعة…

2022-01-13 / 5:29 مساءً
Photo of حصيلة صادمة.. تسجيل 8338 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

حصيلة صادمة.. تسجيل 8338 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-13 / 4:56 مساءً
Photo of ضمنهم 52 امرأة.. البحرية الملكية تنقذ 177 مهاجرا سريا

ضمنهم 52 امرأة.. البحرية الملكية تنقذ 177 مهاجرا سريا

2022-01-13 / 4:48 مساءً
Photo of “فيدرالية” تؤكد توفر أدوية علاج “كوفيد19” بالصيدليات

“فيدرالية” تؤكد توفر أدوية علاج “كوفيد19” بالصيدليات

2022-01-13 / 4:28 مساءً
Photo of بحضور جمعيات حقوقية.. تأجيل محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط بسطات

بحضور جمعيات حقوقية.. تأجيل محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط…

2022-01-13 / 2:28 مساءً

تعليق واحد

  1. المقاهي تزاحم كيفما بغيتي والمساجد حيد المراحيض دير الكمامة دير التباعد ممنوع مس المصحف ممنوع الدروس خفف شوية
    لا حول ولا قوه الا بالله
    الحكرة غير على بيوت الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق