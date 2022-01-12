مباريات “الكان” تنعش مقاهي المملكة وتخفف من حدة خسائرها بسبب الجائحة
عادت الحركة و الحيوية لغالبية مقاهي المملكة خاصة تلك التي اختارت توفير خدمة بث مباريات كأس إفريقيا لزبنائها، حيث ارتفع الإقبال على المقاهي تزامنا و انطلاق التظاهرة القارية.
و باتت أغلب المقاهي تشهد نسب إقبال أعلى بكثير من تلك التي كان عليها الأمر بعد عودتها للاشتغال في زمن كورونا ، حيث ساهمت مباريات كأس إفريقيا التي يشارك فيها المنتخب الوطني في عودة الدفء للمقاهي.
و من شأن عودة الزبائن للمقاهي تخفيف حدة الخسائر التي عصفت بالقطاع طيلة زمن الجائحة و تأثير الإغلاق لمدة طويلة فضلا على القرارات التي صدرت من السلطات بفرض جواز التلقيح لولوجها و منع بث المباريات سابقا مما قلص من مداخيل المقاهي بشكل كبير.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن توجيهات صدرت من السلطات لأصحاب المقاهي بضرورة احترام التدابير و الإجراءات الوقائية خلال بث المباريات و الحرص على تباعد المقاعد و الطاولات بشكل يسمح للزبائن بمتابعة المقابلات في ظروف معقولة تراعي حيثيات البروتوكول الصحي المفروض.
تعليق واحد
المقاهي تزاحم كيفما بغيتي والمساجد حيد المراحيض دير الكمامة دير التباعد ممنوع مس المصحف ممنوع الدروس خفف شوية
لا حول ولا قوه الا بالله
الحكرة غير على بيوت الله