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مباريات “الكان” تنعش مقاهي المملكة وتخفف من حدة خسائرها بسبب الجائحة

2022-01-12 / 11:33 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عادت الحركة و الحيوية لغالبية مقاهي المملكة خاصة تلك التي اختارت توفير خدمة بث مباريات كأس إفريقيا لزبنائها، حيث ارتفع الإقبال على المقاهي تزامنا و انطلاق التظاهرة القارية.

و باتت أغلب المقاهي تشهد نسب إقبال أعلى بكثير من تلك التي كان عليها الأمر بعد عودتها للاشتغال في زمن كورونا ، حيث ساهمت مباريات كأس إفريقيا التي يشارك فيها المنتخب الوطني في عودة الدفء للمقاهي.

و من شأن عودة الزبائن للمقاهي تخفيف حدة الخسائر التي عصفت بالقطاع طيلة زمن الجائحة و تأثير الإغلاق لمدة طويلة فضلا على القرارات التي صدرت من السلطات بفرض جواز التلقيح لولوجها و منع بث المباريات سابقا مما قلص من مداخيل المقاهي بشكل كبير.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن توجيهات صدرت من السلطات لأصحاب المقاهي بضرورة احترام التدابير و الإجراءات الوقائية خلال بث المباريات و الحرص على تباعد المقاعد و الطاولات بشكل يسمح للزبائن بمتابعة المقابلات في ظروف معقولة تراعي حيثيات البروتوكول الصحي المفروض.

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