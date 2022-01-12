وزير الخارجية الاسباني: هناك رغبة بين مدريد والرباط لتطوير علاقات ثقة

هبة بريس - الرباط

جدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس، رغبة بلاده في بناء علاقات ثقة وتحسين العلاقات مع المغرب.

وفي مؤتمر صحافي مساء أمس الثلاثاء في العاصمة مدريد، قال الوزير الإسباني: “نحن نبني علاقة القرن 21″، لافتا إلى وجود اتصالات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وتطلع البلدين إلى بناء علاقة مكثفة وغنية تشمل عددا من القطاعات”.

وشدد الوزير، على وجود رغبة من الجانبين لتطوير علاقات ثقة، مستشهدا بخطاب الملك محمد السادس بمناسبة ثورة الملك والشعب حول بناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وكذلك الرغبة نفسها التي أعرب عنها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتيش.

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