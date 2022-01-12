كورونا المغرب
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تفشي أوميكرون يعيد أعوان السلطة لحملات الشوارع التحسيسية

2022-01-12 / 10:53 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أرقام تثير القلق تلك التي باتت تنشرها وزارة الصحة عشية كل يوم بخصوص الوضعية الوبائية بالمملكة حيث شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات المسجلة و المصابة بفيروس كورونا.

تفشي متحور كورونا بشكل ملفت دفع عناصر السلطة المحلية للعودة لشوارع المدن المغربية في حملات تحسيسة تروم دفع المواطنين للتوجه لمراكز التلقيح قصد تلقي الجرعات المعززة من اللقاح.

و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من أحياء الدار البيضاء ، فقد شرع عناصر و أعوان السلطة المحلية من قياد و شيوخ و مقدمين و مساعدين في التحرك وسط صفوف الساكنة لتحسيسهم بخطورة المرحلة وبائيا.

عودة الحملات التحسيسية لشوارع البيضاء يأتي تزامنا مع تسجيل أرقام إصابة مرتفعة و خاصة بروز بؤر وبائية عائلية و مهنية و مدرسية لمتحور أوميكرون المعروف بسرعة انتشاره.

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‫19 تعليقات

  2. ماكفايا تلاعبات بنا نريد الرجوع الى حياتنا الطبيعية بدون استهزاء ورجوعنا الى 0 اومكرون متحور جديد ليس له اضرار جانبية من حيث الصحة

  4. لقد سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم نريد فتح الحدود الجوية والبحرية لتنفس مجال السياحة الذي عرف تظهورا اقتصاديا منذ سنتين

  5. لقد تظورت الحالة الاقتصادية بسبب كوفيد 19والآن حظور هذا المتحور الجديد الذي يدعى اومكرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

  6. نحن رافضين فكرة المتحور الجديد اوميكرون الذي سيحطم حالاتنا النفسية كما حكمتها كورونا لهذا لا نريد الرجوع كما كنا من قبل

  8. الشعب المغربي يريد الإصلاح والتغيير ولا داعي بتمثلياتكم ومسرحياتكم تالفها اللعبة السياسية لا اومكرون ولا كورونا لا تهزم نفسيتنا بل سنقف لهما بالمرصاد

  10. المتحور الجديد اوميكرون لقد أبهر العالم بانتشاره السريع واحد الآن اللجنة العلمية أن تصل الى التلقيح النهائي لمحاصرة الوباء….

  15. اومكرون الجديد الذي من سلالة كورونا استطاع الغرب تقديم التلقيح للمواطنين وعلى المواطنين الالتزام به ريتما نتغلب على هذا الوباء ….

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