تفشي أوميكرون يعيد أعوان السلطة لحملات الشوارع التحسيسية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أرقام تثير القلق تلك التي باتت تنشرها وزارة الصحة عشية كل يوم بخصوص الوضعية الوبائية بالمملكة حيث شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات المسجلة و المصابة بفيروس كورونا.
تفشي متحور كورونا بشكل ملفت دفع عناصر السلطة المحلية للعودة لشوارع المدن المغربية في حملات تحسيسة تروم دفع المواطنين للتوجه لمراكز التلقيح قصد تلقي الجرعات المعززة من اللقاح.
و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من أحياء الدار البيضاء ، فقد شرع عناصر و أعوان السلطة المحلية من قياد و شيوخ و مقدمين و مساعدين في التحرك وسط صفوف الساكنة لتحسيسهم بخطورة المرحلة وبائيا.
عودة الحملات التحسيسية لشوارع البيضاء يأتي تزامنا مع تسجيل أرقام إصابة مرتفعة و خاصة بروز بؤر وبائية عائلية و مهنية و مدرسية لمتحور أوميكرون المعروف بسرعة انتشاره.
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19 تعليقات
يعتبر اومكرون من سلالة كورونا وهو لا يشكل خطر على جسم الإنسان فانتشاره بسرعة فلا داعي التخوف
ماكفايا تلاعبات بنا نريد الرجوع الى حياتنا الطبيعية بدون استهزاء ورجوعنا الى 0 اومكرون متحور جديد ليس له اضرار جانبية من حيث الصحة
المتحور الجديد اوميكرون عرف انتشارا سريعا عبر العالم… على ان اوروبا رغم انتشاره لم تفعل شوشرة كما فعله المغرب
لقد سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم نريد فتح الحدود الجوية والبحرية لتنفس مجال السياحة الذي عرف تظهورا اقتصاديا منذ سنتين
لقد تظورت الحالة الاقتصادية بسبب كوفيد 19والآن حظور هذا المتحور الجديد الذي يدعى اومكرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نحن رافضين فكرة المتحور الجديد اوميكرون الذي سيحطم حالاتنا النفسية كما حكمتها كورونا لهذا لا نريد الرجوع كما كنا من قبل
لا نريد الرجوع الى الحجر الصحي لذا تناشد الجميع بالاحتراز بالتدابير الوقائية اللازمة
الشعب المغربي يريد الإصلاح والتغيير ولا داعي بتمثلياتكم ومسرحياتكم تالفها اللعبة السياسية لا اومكرون ولا كورونا لا تهزم نفسيتنا بل سنقف لهما بالمرصاد
نتمنى من الحكومة الجديدة دعم الفئات الهشة من هذا المتحور اومكرون وذالك لتوفير أدوية المكتسبة المناعة …
المتحور الجديد اوميكرون لقد أبهر العالم بانتشاره السريع واحد الآن اللجنة العلمية أن تصل الى التلقيح النهائي لمحاصرة الوباء….
لا يعقل ان المواطنين تلقوا الجرعة الأولى والثانية وكذالك الجرعة الثالتة واصيبوا بهذا المتحور…. هناك غموض ؟؟؟؟!!!!
لقد قلتوا لنا بلسانكم ان الجرعات الثلاثة تحميينا من جميع المتحورات وذالك لاكتسابنا المناعة والمشكل العكس صحيح ….
نعلم أن المغرب احدى خطورة اوميكرون وذالك بالنسبة المئوية لتطعيم الجرعات الثلاثة ضد هذآ المتحور اومكرون …..
أن المغرب احتل المرتبة الثالثة لتطعيم على صعيد إفريقيا .. مكيف يعقل نصفه أصيب بهذا المتحور الجديد اوميكرون…
اومكرون الجديد الذي من سلالة كورونا استطاع الغرب تقديم التلقيح للمواطنين وعلى المواطنين الالتزام به ريتما نتغلب على هذا الوباء ….
للحد من هذا المتحور يجب علينا الحيطة والحذر وذالك بالتزامنا بالاجراءات الإحترازية….
يجب التقيد بالتدابير الإحترازية التي هي عبارة عن (تباعد الجسدي .الكمامة. التعقيم… ) وانتهى الكلام
يجب علينا جميعا الالتزام بالتدابير الإحترازية والوقائية وذالك من أجل سلامتنا جميعا والتجنب كل ما هو اسو…
الفيروس القاتل هوى رتفاع الأسعار المواد الغذائية ليست كورونا أما كورونا فيروس عادي مثل زكام