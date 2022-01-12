صديقة رونالدو: عشت بمخزن وكنت أبيع الحقائب بالشارع

2022-01-12 / 10:10 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تفاصيل صادمة عن حياتها قبل لقائها بنجم مانشستر يونايتد، وذلك في مسلسل وثائقي سيبث عبر منصة “نتفليكس”.

وقالت الشابة الثرية إنها التقت برونالدو في نهاية عام 2016، حين كانت تعمل بائعة في أحد محلات “غوتشي” بالعاصمة الإسبانية مدريد، وكان راتبها لا يزيد عن 10 جنيهات إسترلينية في اليوم الواحد، لتتحول بعد لقائها بالنجم البرتغالي إلى عارضة أزياء عالمية.

كما أوضحت في الفيلم الوثائقي الذي نشرت أجزاء منه عبر حسابها على انستغرام حيث يتابعها 29 مليونا، أنها كانت تعيش في غرفة إيجارها الشهري لا يتجاوز 250 جنيها إسترلينيا، وغير مجهزة على الإطلاق. ولم تكن قادرة في تلك الفترة على دفع ثمن مكيف هواء، أو شراء سخان مياه في غرفتها.

وتابعت “كان الأمر مروعا عند قدومي إلى مدريد، كنت أبحث عن شقة رخيصة، وعشت في غرفة كانت أشبه بالمخزن. كنت أتجمد في الشتاء وأعاني كثيرا من حرارة الصيف”.

إلى ذلك، قالت إنها كانت تسير في أحد شوارع العاصمة الإسبانية الشهيرة لبيع حقائب اليد، مضيفة “الوضع تغير الآن تماما، كنت أبيع الحقائب في شارع سيرانو. الآن أقوم بشرائها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الأدوية الأوروبية”: أوميكرون سينهي المرحلة الوبائية لكورونا

“الأدوية الأوروبية”: أوميكرون سينهي المرحلة الوبائية لكورونا

2022-01-12 / 10:06 صباحًا
Photo of كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ أسرع من الصوت

كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ أسرع من…

2022-01-12 / 9:28 صباحًا
Photo of بونويرة من داخل السجن يفضح شنقريحة

بونويرة من داخل السجن يفضح شنقريحة

2022-01-12 / 8:30 صباحًا
Photo of الولايات المتحدة.. تحطم مروحية بمنطقة سكنية في ضواحي فيلادلفيا

الولايات المتحدة.. تحطم مروحية بمنطقة سكنية في ضواحي فيلادلفيا

2022-01-12 / 8:00 صباحًا
Photo of فرونتكس : عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عاد إلى مستويات ما قبل الوباء

فرونتكس : عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عاد…

2022-01-11 / 11:30 مساءً
Photo of بوركينا فاسو ..اعتقال عسكريين في إطار محاولة انقلابية مفترضة

بوركينا فاسو ..اعتقال عسكريين في إطار محاولة انقلابية مفترضة

2022-01-11 / 10:11 مساءً
Photo of استطلاع : غالبية البريطانيين يعتقدون أن على جونسون الاستقالة

استطلاع : غالبية البريطانيين يعتقدون أن على جونسون الاستقالة

2022-01-11 / 8:09 مساءً
Photo of فرنسا.. تغريم سياسي من أقصى اليسار بسبب إهانته للصحفيين

فرنسا.. تغريم سياسي من أقصى اليسار بسبب إهانته للصحفيين

2022-01-11 / 7:16 مساءً
Photo of فاوتشي: حددنا أجساما مضادة يمكنها القضاء على متحورات كورونا

فاوتشي: حددنا أجساما مضادة يمكنها القضاء على متحورات كورونا

2022-01-11 / 6:12 مساءً
Photo of ألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

ألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب…

2022-01-11 / 5:05 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق