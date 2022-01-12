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“الأدوية الأوروبية”: أوميكرون سينهي المرحلة الوبائية لكورونا

2022-01-12 / 10:06 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

توقعت وكالة الأدوية الأوروبية أن يحول انتشار المتحور أوميكرون، وباء كوفيد-19 إلى مرض متوطن يمكن للبشرية أن تتعلم التعايش معه.

وأعربت الوكالة عن شكوكها بشأن إعطاء جرعة لقاح معززة رابعة، مؤكدة أن تكرار منح الجرعات ليس استراتيجية “مستدامة”.

وقال ماركو كافاليري مسؤول استراتيجية التلقيح في الوكالة الأوروبية للأدوية التي تتخذ مقرا لها في أمستردام، “لا أحد يعرف بالضبط متى سنبلغ نهاية النفق، لكننا سنصل إليها”.

وأضاف كافاليري في مؤتمر صحافي “مع زيادة المناعة لدى السكان – وانتشار أوميكرون سيوفر المزيد من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم – سننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن”.

لكنه شدد على أنه “يجب ألا ننسى أننا ما زلنا في جائحة”.

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تعليق واحد

  1. هذا عصر الفيروسات علينا ان نستعد للتعايش معها بانتظام وحزم اي بالنظافة والتباعد واجتناب التجمعات الكبرى واستعمال الكمامة غير هذا لا يمكننا محاربته والتغلب عليه مادام التوصل الى الدواء الشافي منه يبدو بعيدا او شبه مستحيل

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