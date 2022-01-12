“يوتوبرز” تنشر فيديو ولادتها بمستشفى انزكان.. ومديرية الصحة تتحرك

هبة بريس - الرباط

نشرت “يوتوبرز” بمدينة انزكان، فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق للحظة ولادتها بالمستشفى الاقليمي بانزكان.

وفي هذا الصدد، أعلنت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة، أنه مباشرة بعد تداول شريط الفيديو بادرت بفتح تحقيق مستعجل، من أجل تحديد جميع حيثيات تصوير هذا الشريط دون ترخيص، وكذا للإطلاع على حقيقة الأمر.

وأكدت المديرية، على أنها ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها، بمجرد تحديد المسؤوليات المترتبة عن تصوير شريط فيديو من داخل قسم للولادة، وانتهاك حرمة المستشفى.

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