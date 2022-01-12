السعيد شنقريحة

بونويرة من داخل السجن يفضح شنقريحة

2022-01-12 / 8:30 صباحًا
4
هبة بريس _ الرباط

فجر قرميط بونويرة، السكرتير الخاص لرئيس الأركان السابق الجنرال أحمد قايد صلاح، قنبلة خطيرة حيث كشف حقيقة شنقريحة وجنرالات الجيش الجزائري الذين يتحكمون اليوم في دواليب السلطة في الجزائر.

ونشر قرميط بونويرة رسالة، من داخل السجن، فضح فيها أسرار المؤسسة العسكرية والعصابة الحاكمة في الجزائر، كاشفا كل الأسرار باعتباره “العلبة السوداء” لقايد صالح، ويعرف جميع الملفات الممهورة بخاتم “اسرار الدفاع”، حيث قال إن السعيد شنقريحة مجرد “تاجر للأسلحة والمخدرات”..

وكان بونويرة يشغل رئيس أمانة الفريق الراحل أحمد قايد صالح، ويعتبر علبته السوداء

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صديقة رونالدو: عشت بمخزن وكنت أبيع الحقائب بالشارع

صديقة رونالدو: عشت بمخزن وكنت أبيع الحقائب بالشارع

2022-01-12 / 10:10 صباحًا
Photo of “الأدوية الأوروبية”: أوميكرون سينهي المرحلة الوبائية لكورونا

“الأدوية الأوروبية”: أوميكرون سينهي المرحلة الوبائية لكورونا

2022-01-12 / 10:06 صباحًا
Photo of كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ أسرع من الصوت

كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ أسرع من…

2022-01-12 / 9:28 صباحًا
Photo of الولايات المتحدة.. تحطم مروحية بمنطقة سكنية في ضواحي فيلادلفيا

الولايات المتحدة.. تحطم مروحية بمنطقة سكنية في ضواحي فيلادلفيا

2022-01-12 / 8:00 صباحًا
Photo of فرونتكس : عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عاد إلى مستويات ما قبل الوباء

فرونتكس : عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عاد…

2022-01-11 / 11:30 مساءً
Photo of بوركينا فاسو ..اعتقال عسكريين في إطار محاولة انقلابية مفترضة

بوركينا فاسو ..اعتقال عسكريين في إطار محاولة انقلابية مفترضة

2022-01-11 / 10:11 مساءً
Photo of استطلاع : غالبية البريطانيين يعتقدون أن على جونسون الاستقالة

استطلاع : غالبية البريطانيين يعتقدون أن على جونسون الاستقالة

2022-01-11 / 8:09 مساءً
Photo of فرنسا.. تغريم سياسي من أقصى اليسار بسبب إهانته للصحفيين

فرنسا.. تغريم سياسي من أقصى اليسار بسبب إهانته للصحفيين

2022-01-11 / 7:16 مساءً
Photo of فاوتشي: حددنا أجساما مضادة يمكنها القضاء على متحورات كورونا

فاوتشي: حددنا أجساما مضادة يمكنها القضاء على متحورات كورونا

2022-01-11 / 6:12 مساءً
Photo of ألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

ألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب…

2022-01-11 / 5:05 مساءً

‫4 تعليقات

  2. اصبح نظام العسكر الان في الجزائر أضحوكة العالم باسره.فهو لا يكاد يخرج من فضيحة حتى ينغمس في في فضائح اكثر خطورة على جميع المستويات و في شتى الميادين وبدون استثناء.
    و نظام الكبرنات في جارة السوء ومع كثرة الأزمات المستمرة في جميع الميادين ، السياسية منها والدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية (حيث الشعب يعاني من ندرة المواد الغداءية البطاطا والحليب والزيت والسميد والغاز والماء الخ….)
    وهذا النظام استغل الخصاص وهذه الندرة في المواد الغداءية ،و اصبح الشعب يصطف بطوابير طويلة جدا للحصول على شكارة من الحليب او كيلو بطاطا او قنينة من الزيت.وهذا النظام هو الذي ادخل الشعب في هذه الأزمات لكي يلهيه عن مشاكله الاخرى اي الحراك والثورة ضد العسكر.فهو بهذه الفضاءح يطبق. على الشعب المثال القاءل:جوع كلبك اتبعك كما قال لهم اويحيى من قبل .والجزاءر الان تسير الى الحاوية والى الخراب والشعب لا يحرك ساكنا.

  3. إن أردنا أن تفصح الحقيقية كل الكابرانات وغيرهم المتحكمين والسلطة في الجزائر ما هم سوى تجار مخدرات غبرة وصالة والأمن الجزائري هو من يقوم لتسهيل عمليات ادخالها وتوزيعها والجيش ليس إلا سهرة في أيديهم يفعلون به ما يريدون لمصالحهم الشخصية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق