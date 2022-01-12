بونويرة من داخل السجن يفضح شنقريحة

هبة بريس _ الرباط

فجر قرميط بونويرة، السكرتير الخاص لرئيس الأركان السابق الجنرال أحمد قايد صلاح، قنبلة خطيرة حيث كشف حقيقة شنقريحة وجنرالات الجيش الجزائري الذين يتحكمون اليوم في دواليب السلطة في الجزائر.

ونشر قرميط بونويرة رسالة، من داخل السجن، فضح فيها أسرار المؤسسة العسكرية والعصابة الحاكمة في الجزائر، كاشفا كل الأسرار باعتباره “العلبة السوداء” لقايد صالح، ويعرف جميع الملفات الممهورة بخاتم “اسرار الدفاع”، حيث قال إن السعيد شنقريحة مجرد “تاجر للأسلحة والمخدرات”..

وكان بونويرة يشغل رئيس أمانة الفريق الراحل أحمد قايد صالح، ويعتبر علبته السوداء

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