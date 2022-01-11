تاونات..ساكنة قرية با محمد تقاطع “السوق الجديد” وتحتج

ع محياوي _ هبة بريس

قاطع تجار السوق الأسبوعي الجديد لقرية با محمد بتاونات، اليوم الثلاثاء السوق الأسبوعي الجديد بعد تحويله لموقع يسمى المحاميد يبعد عن مركز الجماعة، ما أثار غضب رواده والتجار الذين تم إخلاؤهم بالقوة من الموقع القديم للسوق قبل تنفيذ عملية الإفراغ بموجب حكم قضائي . .

وفي سياق الموضوع ، فقد واصل المحتجون احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي على قرار رئيس جماعة قرية با محمد، “لا لترحيل السوق لدوار المحاميد” شعار رفعه التجار والمتسوقين في وقفتهم الاحتجاجية ،حيث حدد فاتح يناير الجاري، أجلا لترحيل التجار للسوق الجديد.

هذا وقد خلف قرار الترحيل انتفاضة عارمة في صفوف سكان المنطقة، مستغربين إبعاد هذا المرفق عن وسط المدينة، ودون استشارة أو مراعاة مصلحة مرتاديه، مطالبين المجلس المحلي بالتراجع عن هذا القرار

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