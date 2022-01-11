برلمانية استقلالية “تعجز” عن طرح سؤال بالعربية

هبة بريس _ الرباط

أثارت مليكة لحيان، النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، استياء في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعثرها في قراءة سؤال موجه للوزير محسن جازولي، داخل قبة البرلمان، حيث إنها لفظت كلمات بطريقة “خاطئة”

فبعد موجة السخرية العارمة التي أثارها هشام آيت منا البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وجدت برلمانية عن حزب الاستقلال نفسها وسط موجة سخرية عارمة بسبب مستواها في اللغة العربية .

وظهرت البرلمانية وهي جد مرتبكة، ولم تستطع قراءة سؤالها الذي كان مدونا على ورقة بالشكل الجيد، وهو ما أعاد النقاش حول مستوى البرلمانيين في اللغة العربية .

وتساءل رواد منصات التواصل كيف يمكن لبرلماني لا يجيد القراءة حتى من الورقة أن يغني النقاش العمومي داخل مجلس النواب ويقوم بالتشريع والترافع

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1