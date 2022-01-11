بوركينا فاسو ..اعتقال عسكريين في إطار محاولة انقلابية مفترضة

هبة بريس _ وكالات

ذكرت وكالة أنباء بوركينا فاسو أنه تم اعتقال ثمانية عسكريين في إطار التحقيقات الجارية في محاولة انقلابية مفترضة.

ونقلت الوكالة عن بيان للنيابة العامة العسكرية صدر اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال ثمانية عسكريين في إطار قضية مفترضة لزعزعة مؤسسات الجمهورية.

وبحسب النيابة العسكرية، فإن هذه الاعتقالات كانت ممكنة بفضل تبليغ أحد أعضاء المجموعة المفترضة في 8 يناير الجاري.

وأضافت أنه تم اعتقال العناصر الثمانية ويجري حاليا استجوابهم من أجل ضرورات التحقيق.

وأشارت الى أنه بعد ذلك سيتم ترتيب المتابعات، وفقا للقواعد والمساطر وفي إطار الاحترام الكامل لمبدأي فرضية البراءة وضمان حقوق الدفاع.

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