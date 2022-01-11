بوركينا فاسو ..اعتقال عسكريين في إطار محاولة انقلابية مفترضة

2022-01-11 / 10:11 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

ذكرت وكالة أنباء بوركينا فاسو أنه تم اعتقال ثمانية عسكريين في إطار التحقيقات الجارية في محاولة انقلابية مفترضة.

ونقلت الوكالة عن بيان للنيابة العامة العسكرية صدر اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال ثمانية عسكريين في إطار قضية مفترضة لزعزعة مؤسسات الجمهورية.

وبحسب النيابة العسكرية، فإن هذه الاعتقالات كانت ممكنة بفضل تبليغ أحد أعضاء المجموعة المفترضة في 8 يناير الجاري.

وأضافت أنه تم اعتقال العناصر الثمانية ويجري حاليا استجوابهم من أجل ضرورات التحقيق.

وأشارت الى أنه بعد ذلك سيتم ترتيب المتابعات، وفقا للقواعد والمساطر وفي إطار الاحترام الكامل لمبدأي فرضية البراءة وضمان حقوق الدفاع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرونتكس : عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عاد إلى مستويات ما قبل الوباء

فرونتكس : عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عاد…

2022-01-11 / 11:30 مساءً
Photo of استطلاع : غالبية البريطانيين يعتقدون أن على جونسون الاستقالة

استطلاع : غالبية البريطانيين يعتقدون أن على جونسون الاستقالة

2022-01-11 / 8:09 مساءً
Photo of فرنسا.. تغريم سياسي من أقصى اليسار بسبب إهانته للصحفيين

فرنسا.. تغريم سياسي من أقصى اليسار بسبب إهانته للصحفيين

2022-01-11 / 7:16 مساءً
Photo of فاوتشي: حددنا أجساما مضادة يمكنها القضاء على متحورات كورونا

فاوتشي: حددنا أجساما مضادة يمكنها القضاء على متحورات كورونا

2022-01-11 / 6:12 مساءً
Photo of ألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

ألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب…

2022-01-11 / 5:05 مساءً
Photo of صحيفة فرنسية: القضاء الجزائري يلمع نظام بوتفليقة ويبرئ رموزه

صحيفة فرنسية: القضاء الجزائري يلمع نظام بوتفليقة ويبرئ رموزه

2022-01-11 / 2:35 مساءً
Photo of الصحة العالمية: نصف أوروبا سيصاب بأوميكرون خلال شهرين

الصحة العالمية: نصف أوروبا سيصاب بأوميكرون خلال شهرين

2022-01-11 / 1:48 مساءً
Photo of بعد شفائه من كورونا.. صلاح عبد السلام يمثل أمام محكمة باريس

بعد شفائه من كورونا.. صلاح عبد السلام يمثل أمام…

2022-01-11 / 1:01 مساءً
Photo of السعودية تعلن 6 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا للقادمين من الخارج

السعودية تعلن 6 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا للقادمين…

2022-01-11 / 12:12 مساءً
Photo of للمرة الثانية.. إصابة رئيس المكسيك بكورونا

للمرة الثانية.. إصابة رئيس المكسيك بكورونا

2022-01-11 / 11:16 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق