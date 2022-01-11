الإسبانيول : التسلح المغربي يُقلق مدريد

2022-01-11 / 9:19 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشفت صحيفة “الإسبانيول” إن مخطط التسلح الذي ينتهجه المغرب صار مقلقا لاسبانيا

ويكمن قلق إسبانيا من التطور الكبير للمغرب في قدراته العسكرية وكونه أصبح يحصل على الأسلحة من “الصنف الأول”

وتوقفت الصحيفة عند مكامن الخوف لدى مدريد مشيرة الى افتتاح المملكة لقاعدة جوية وتثبيل وتفعيل منظومة دفاعية ذات قدرات بعيدة المدى.

وأضافت الإسبانيول أن المغرب الآن يمتلك النسخة ما قبل الأخيرة من هذه المنظومة الدفاعية الصينية، التي تجعله قادرا على التعامل مع الأخطار الجوية، واستهداف 8 أهداف في وقت واحد في السماء.

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