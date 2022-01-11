تسليم حواسيب محمولة لتلاميذ مؤسسات تعليمية بالصويرة

هبة بريس _ و م ع

جرى مؤخرا، تنظيم حفل تسليم حواسيب محمولة لتلاميذ مؤسسات تعليمية تقع بالوسط القروي على مستوى إقليم الصويرة، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأوضحت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالصويرة، في بلاغ، أن هذه المبادرة تأتي تفعيلا للبرنامج 14 من القانون الإطار، والمتعلق بتشجيع استعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال.

وأشار المصدر إلى أن التلاميذ المستفيدين مسجلون بالثانويتين الإعداديتين المهدي بن بركة، وعلي يعتة، واللتين تقعان، على التوالي، بالجماعتين الترابيتين تكات وإيمين ليت.

وعرف الحفل، حضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، أحمد الكريمي، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، جمال الدين العلوة، ومدير مكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية بالنيابة، كريم هنديلي، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نور الدين العوفي الغزاوي، وممثلي الفرع الإقليمي للفيدرالية الوطنية لآباء وأولياء التلاميذ، والمكتب الإقليمي للرابطة الجهوية لآباء وأولياء التلاميذ، ومنتخبين والسلطات المحلية.

وكثفت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالصويرة لقاءاتها وزياراتها الميدانية من أجل ضمان التتبع والتنفيذ الأمثل لمخطط العمل المتعلق بتنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 51 -17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

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