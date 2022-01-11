تطوان ..اعتقال مستشارة جماعية وبحوزتها كمية من المخدرات

هبة بريس - مكتب طنجة

اعتقلت المصالح الامنية بمدينة تطوان مساء اليوم الثلاثاء 11 يناير مستشارة جماعية وبحوزتها كمية من المخدرات داخل مستشفى سانية الرمل .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد عثر بحوزة المستشارة الجماعية التي تشتغل كممرضة داخل مستشفى سانية الرمل على كمية من المخدرات القوية حيث تم اقتيادها الى مقر ولاية الامن للتحقيق معها .

ومن المنتظر ان يكشف البحث الاولي مع المعنية بالامر عن معطيات اضافية بخصوص ظروف اعتقالها وبحوزتها كمية من المخدرات داخل مؤسسة استشفائية .

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