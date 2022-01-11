مغاربة عالقون بموريتانيا يطالبون بترحيلهم للمغرب (+فيديو)

هبة بريس- ادريس بيگلم

يخوض عدد من المغاربة العالقين بمورتانيا جراء قرار الحكومة اغلاق الحدود، كإجراء احترازي للحيلولة دون تسلل وتفشي المتحور الجديد لفيروس كورنا “اوميكرون” بالمغرب، اعتصاما مفتوحا منذ عدة أيام أمام القنصلية المغربية بمدينة “انواديبو” بموريتانيا، للمطالبة بالسماح لهم بولوج التراب الوطني عبر المعبر الحدودي البري الگرگرات

وحسب مصادر “هبة بريس” بعين المكان، فإن حوالي 250 شخصا من المغاربة عالقين في كل من انواديبو نواكشوط بسبب هذا القرار، بينهم 12 عائلة و10 أطفال صغار ونساء حوامل وشيوخ.

وذكرت ذات المصادر، على أن عدد من العالقين توجهوا للمنطقة الحدودية قرب معبر الگرگرات، لكنهم منعوا من دخول التراب الوطني، واضطروا إلى خوض اعتصام لمدة ثلاثة أيام، غير أن السلطات لم تعرهم أي اهتمام.

وفي تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، كشف أحد العالقين وهو طالب يتابع دراساته العليا بدولة السنغال، على أنه غادر التراب الوطني يوم 28 نونبر الماضي قصد استكمال إعادة عملية تسجيله بالمؤسسة التي يتابع فيها دراسته بالسينغال، لكنه تفاجأ بقرار الإغلاق وأصبح عالقا في موريتانيا في رحلة عودته، مشيراً في نفس الوقت إلى أن هناك حالات إنسانية بين العالقين، كشاب توفيت والدته ومنع من الدخول للمغرب إضافة انساء حوامل وأطفال يتابعون دراستهم في مدن مغربية عدة، وشيوخ ونساء يعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف ذات المتحدث، إلى أن الاعتصام الذي يخوضه العالقون مازال مستمرا لحد الآن، متسائلا عن سبب استثناء المغاربة العالقين في البلدان الإفريقية من رحلات الإجلاء الاستثنائية التي سيرتها الدولة نحو عدد من الدول الأوروبية، معتبرا ذلك انتقاصا واستهانة بالجالية المقيمة بهذه الدول.

وبخصوص ردود المسؤولين المغاربة بسفارة المغرب بنواكشوط وقنصلية نواديبو، كشف المتحدث على أن القنصل المغربي بانواديبو زار المعتصمين يوم الأحد الماضي وكذلك اليوم الثلاثاء، بحيث طالب المعتصمين بالمغادرة كونهم يسيئون الى سمعة القنصلية، معتبرا أن قرار السماح لهم بولوج التراب الوطني ليس بيده وإنما بيد الحكومة، غير أن المعتصمين رفضوا كلام القنصل العام، وطالبوا السلطات المغربية بالسماح لهم بالدخول في مبر الگرگرات والبقاء في الحجر الصحي لمدة معينة قبل الانتقال إلى مدنهم

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