تأجيل محاكمة الشيخ التسعيني “إبراهيم أيت تمغارت”

2022-01-11 / 7:45 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أجلت المحكمة الابتدائية بأزيلال محاكمة الشيخ التسعيني إبراهيم أيت أمغار المتابع بتهمة انتزاع عقار الغير بعد الحكم والتنفيذ إلى الخميس المقبل.

ورفضت المحكمة جميع الدفوعات بما فيها تمتيع الشيخ بالسراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع بالنظر لحالتة الصحية المتدهورة ومعاناته من أمراض مزمنة .

وقضية الشيخ التسعيني “إبراهيم أيت تمغارت” والساكن بدوار تيزت جماعة تامدا نومرصيد بأزيلال تفجرت بعض تعرضه لللاعتقال وذلك على خلفية تشبته بأرضه ورفضه المتكرر لمحاولات إفراغه من طرف رجال الدرك الملكي بناء على حكم قضائي وصفه حقوقيون بالمنطقة بالجائر وغير المنصف في حقه .

وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع دمنات بلاغا تضامنيا مع رجل تسعيني يدعى “ابراهيم أيت تمغارت” والساكن بدوار تيزت جماعة تامدا نومرصيد بأزيلال وذلك على خلفية اعتقاله بطريقة وصفت بالمهينة والحاطة بالكرامة جراء تشبته بأرضه .

واعتبرت الجمعية الحقوقية؛ في بلاغها “أن الحكم الذي طال التسعيني، حكما جائرا وغير منصف في حقه، من طرف رجال الدرك الملكي، على خلفية الصراع على قطعة أرضية مع عائلة معروفة باستغلالها “القضاء”، لاستصدارها أحكاما لفائدتها تجرد فيها أصحاب الأراضي الفعليين من أراضيهم، مستغلة فقرهم وجهلهم (حسب ماصرح به المشتكي للجمعية..)

” وعبرت الهيئة الحقوقية عن إدانتها لإعتقال رجل مسن بـ”طريقة مهينة وحاطة بكرامة الإنسان”،

ودعا بلاغ لها إلى ”إطلاق سراح إبراهيم أيت تمغارت فورا، ووقف كل التعسفات التي تطاله، وإعمال قواعد العدل و الإنصاف”.

وأشارت إلى أن الاعتقال، يعتبر ”شططا ومغالاة في إستعمال السلطة في الإقليم، وانتهاكا صارخا لحقوق هذا المسن، ومن بينها حقه في العيش والسكن الكريم ”. وطالبت الجمعية حسب البلاغ السلطات الإقليمية بما فيها عمالة إقليم ازيلال والمحكمة الابتدائية، بفتح تحقيق حر ونزيه في ملف الفلاحين الصغار وتمكينهم من الانصاف

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‫2 تعليقات

  1. اللهم ان هذا منكر. بلاد الظلم. إن الله يرفع دولة الحق والعدل ولو كانت كافرة. ويذل دولة الظلم ولو كانت مسلمة. متى المسؤولون ينتهون.. أم ينتظرون قارعة

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