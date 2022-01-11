صورة تعبيرية

هذه حقيقة انقطاع أدوية علاج حالات “كورونا” في الصيدليات بالمغرب

2022-01-11 / 7:00 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

نفت وزارة الصحة ما يتم التريوج له حول تسجيل نقص مفرط وانقطاع في الصيدليات للأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بـ”كورونا”، مضيفة أن مثل هذه الادعاءات من شأنها خلق الذعر والبلبلة في صفوف المواطنات والمواطنين•

وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها إن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكوفيد-19 ومنها “الكلوروكين” و”الأزيتروميسين” و”الزنك” وفيتامين “سي”وفيتامين “دي” و”الباراسيتامول” و”الهيبارين” موجودة بشكل يغطي الطلب.

وبالنسبة للخصاص في بعض أدوية الزكام، فقد أكدت الوزارة، أن هناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص. وذلك في إطار حث وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة.

وشدد البلاغ على أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور اوميكرون تزامنا مع موسم الانفلونزا.

وأشارت الوزارة إلى أنها سبق لها أن أصدرت دورية وزارية تحت رقم DMP/00/ 75 بتاريخ 18 مارس 2020 تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للشركات الصيدلانية الصناعية وشهر بالنسبة للموزعين.

كما أنه يتوجب، بحسب بلاغ الوزارة، على الموزعين توزيع الأدوية بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد، داعية من جهة أخرى جميع الصيادلة إلى الإبلاغ في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.

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