القوات المسلحة الملكية تبرق الملك في ذكرى تأسيسها

العاهل الهولندي يؤكد على دور المغرب في استقرار منطقة الحوض المتوسطي

2022-01-11 / 5:41 مساءً
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هبة بريس

أكد العاهل الهولندي الملك ويليم ألكسندر، أمس الإثنين، على دور المغرب في استقرار الحوض المتوسطي، وأهمية جهوده في مواجهة التحديات القائمة بالمنطقة.

وخلال استقبال خص به عبد الوهاب بلوقي في ختام مهامه كسفير للمملكة بهولندا، كلف العاهل الهولندي الملك ويليم ألكسندر بلوقي بنقل تحياته الودية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والأسرة الملكية، منوها بجودة العلاقات الثنائية مع التأكيد على ضرورة الارتقاء بها إلى مستويات أرفع.

ونوه العاهل الهولندي بدور الجالية المغربية المقيمة بهولندا في تعزيز التقارب بين البلدين الصديقين، مشيدا بجهود المغرب في مكافحة جائحة « كوفيد-19 ».

وفي ختام هذا الاستقبال، وشح العاهل الهولندي بلوقي بالوسام الأكبر « أورانج ناسو » برتبة فارس.

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