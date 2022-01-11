فاوتشي: حددنا أجساما مضادة يمكنها القضاء على متحورات كورونا

2022-01-11 / 6:12 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال خبير الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، في تصريحات، الثلاثاء، إنه تم “تحديد أجسام مضادة قادرة على القضاء على المتحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد”.

وأضاف: “نأمل في تطوير لقاح جديد باستخدام الأجسام المضادة، التي نجحنا في تحديدها وهي قادرة على القضاء على متحورات كورونا”.

وتابع أن متحور “أوميكرون” لم ينجح في التغلب على المكونات الأساسية للقاحات المضادة للفيروس، مشيرا إلى أن الجرعات المعززة من اللقاحات تلعب دورا أساسيا في الحماية من أعراض هذا المتحور.

وقال: “الجرعة المعززة للقاحات ضرورية في مواجهة التفشي الكبير لمتحور أوميكرون”.

ودعت اللجنة الاستشارية الفنية حول كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.

وينتشر متحور “أوميكرون” بسرعة كبيرة في العديد من دول العالم.

وتقول فرانس برس نقلا عن خبراء إنه يخفض على ما يبدو مناعة الأجسام المضادة للفيروس ليؤدي إلى إصابة عدد أكبر من الملقحين وتجدد إصابة أشخاص سبق لهم أن أصيبوا بالفيروس.

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