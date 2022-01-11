المبعوث الأممي الجديد للصحراء يزور المغرب لأول مرة الأربعاء

2022-01-11 / 6:07 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

يبدأ ستيفان دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة للصحراء، الأربعاء، زيارة للعاصمة المغربية الرباط هي الأولى له منذ تعيينه في منصبه قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بحسب مسؤول في الخارجية الثلاثاء.

وقال مسؤول في الخارجية المغربية، طلب عدم نشر اسمه، في تصريح مقتضب للأناضول، إن “ستيفان دي مستورا سيزور المغرب يومي الأربعاء والخميس المقبلين”.

وفي 6 أكتوبر 2021، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين الإيطالي دي مستورا مبعوثا شخصيا له للصحراء، خلفا للمبعوث الألماني المستقيل هورست كوهلر.

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