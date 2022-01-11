الرئيس التونسي يستقبل السفير المغربي ويحمله نقل تحياته للملك

هبة بريس

استقبل الرئيس التونسي ، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، حسن طارق الذي قدم له أوراق اعتماده سفيرا لصاحب الجلالة بتونس.

وأكد طارق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الاستقبال، أن الرئيس التونسي حمله نقل أطيب تحياته لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن هذا الاستقبال كان فرصة لتأكيد أهمية دعم و تثمين العلاقات الثنائية المغربية التونسية، ذات الطبيعة العريقة ، والتأكيد على ضرورة تعزيزها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أن العلاقات بين المغرب وتونس لا تتميز فقط بالقرب الجغرافي والاجتماعي أو بتعدد دوائر الانتماء الاقليمي و القاري و الثقافي، بل بإحساس جماعي مشترك في كلا البلدين بتجذر خصوصية تجربتي الدولة الوطنية الضاربة في عمق التاريخ ، فضلا عن تقارب كبير في الاختيارات المجتمعية المهيكلة لكلا الدولتين .

وأكد أن الأمر يتعلق ببلدين مغاربيين ترسخت علاقتهما في التاريخ وتقوم على “التقارب الحقيقي” الذي يتقوى ويتعزز من خلال التشابه في الخيارات الاقتصادية الكبرى والديمقراطية والاجتماعية والثقافية .

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