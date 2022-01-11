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بوزنيقة.. الأمن يوقف مواطنا عربيا مبحوث عنه وطنيا

2022-01-11 / 4:49 مساءً
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هبة بريس - بوزنيقة

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطن من جنسية عربية يبلغ من العمر 35 سنة، يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة والنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

وقد جرى توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة بوزنيقة، لكونه كان يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في النصب والاحتيال عن طريق إصدار شيكات بدون مؤونة.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه عن العثور بحوزته على 31 وثيقة تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير الشرعية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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