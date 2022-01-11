حصيلة صادمة.. تسجيل 7336 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7336 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.012.042 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 12 حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.927 .
كما تم التأكد من 2082 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 954833.
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اشمن صادمة لوكان دارو التحاليل بالمجان المغرب مريض كامل فتحو الحدود و خليو المسكين اعيش الله ياخد فيكم الحق