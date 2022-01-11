صحيفة فرنسية: القضاء الجزائري يلمع نظام بوتفليقة ويبرئ رموزه
اتهم تقرير نشره موقع ”موند أفريك“ الفرنسي، القضاء الجزائري بالسعي إلى ”تلميع“ مرحلة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، مع إصدار أحكام بالعفو التدريجي على رموز نظامه الذين أدينوا بشكل جماعي بالفساد.
وقال التقرير، الذي نُشر الإثنين، إنّه ”بعد وفاة نائب وزير الدفاع اللواء قايد صالح، الذي تولى الرئاسة بالإنابة بعد خروج بوتفليقة، بدأ الاستيلاء على مقاليد السلطة الحقيقية من قبل أنصار الدولة العميقة السابقة“.
وأضاف: ”تمّ الإفراج السري عن الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن الجنرال محمد مدين المعروف باسم (توفيق)، في خطوة لمراجعة تهمة التآمر على أمن الدولة، وبعد 3 أشهر أُطلق سراح الجنرالات توفيق و طرطاق وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون من قبل المحكمة العسكرية في البليدة في هذه القضية“.
ووفق التقرير، فإنّ ما حصل مع صعود الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم، هو ”تقوية الجبهة الداخلية لدائرة الاستعلام والأمن السابقة، وإجراء ما يمكن اعتباره اتفاقًا ضمنيًا بين تبون والنافذين في هذه الدائرة، ومن ثم بدأت مراجعة المحاكمات والإعلان عن تخفيف الأحكام“.
3 تعليقات
سيتم الحل عبر إتصالات المملكه المغربيه لمجلس الحكومه دستوريا ودلك حفاظا على ممتلكات المواطنين لكون أبى عبدالرحمن الجرودى هو الأول الدى ازداد فى وهران والحاصل على جنسيه فرنسيه بالرباط لأن المملكه المغربيه تجمعها علاقه وطيده وتجاره عريقه لمجلس ولايه أمن الرباط للدوره الإستدراكيه عبر وسط الميدان الحدوديه حيث أن لا التصوير بالهواتف الدكيه واستعمال اليوأسب والداكره والأوديو ودلك احتراما لقرار مجلس القضاء لولايه أمن وطنيا ودوليا لأن هدا ماينص عليه الدستور أى الوطن سبيل النصر والحريه والعداله لعمليه العلميه عبور مرحبا دات طابع عمله الدرهم بجامعه محمد الأول مفهومه وواضحه بكل صعوبه ممتنعه عن الإمضاء متفرده
المجرمون يبرؤؤن،المجرمين ليس،الا كما فعل الصهيوني السيسي ولكن من يبرؤهم،غذا،امام الحق سبحانه مالكم كيف تحكمون يا عقول العصافير وربما العصافير تخاف الله اكثر،منكم ويوم،القيامة العصافير تعود تراب وانتم الى،العذاب وبيس،المصير
ادا رايت قوم يعبدون الحمير فزودهم بالشعير.