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الصحة العالمية: نصف أوروبا سيصاب بأوميكرون خلال شهرين

2022-01-11 / 1:48 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 50% من سكان أوروبا سيصابون بأوميكرون خلال 6 إلى 8 أسابيع.

وأوضح كهانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا أنه من المتوقع إصابة أكثر من نصف سكان القارة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في خلال الستة أو الثمانية أسابيع المقبلة.

كما أضاف في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء أن القارة شهدت تسجيل أكثر من سبعة ملايين إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأسبوع الأول من 2022 بما يزيد عن الضعف خلال فترة أسبوعين. وتابع قائلا “بهذا المعدل، يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم إصابة أكثر من 50 بالمئة من سكان المنطقة بأوميكرون خلال الشهرين المقبلين”.

إلا أنه شدد رغم ذلك، على أن المدارس يجب أن تكون آخر أماكن يتم إغلاقها في أوروبا.

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