بعد شفائه من كورونا.. صلاح عبد السلام يمثل أمام محكمة باريس
هبة بريس - وكالات
سيتمكن صلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في اعتداءات 13 نوفمبر في فرنسا من حضور جلسات المحاكمة اعتبارا من الثلاثاء، وفق ما خلص تقرير للرأي الطبي الثاني اطلعت عليه فرانس برس الاثنين.
وخلص التقرير الذي طلبه رئيس المحكمة إلى أن عبد السلام (32 عامًا) “شفي حاليًا” من كوفيد-19 و”منذ 3 يناير 2022 (…) بات قادرًا طبيًا وصحيًا على حضور جلسات محكمة الجنايات”.
وعلقت المحاكمة لمدة أسبوعين وكان مقررا استئناف الجلسات في 6 يناير لكن تم تأجيل موعدها لاخضاع صلاح عبد السلام الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا نهاية ديسمبر لرأي طبي ثانٍ.
وقال الخبراء الذين أعدوا التقرير “عليه الالتزام الصارم بتدابير الوقاية عند استئناف الجلسات بغض النظر عن العدوى التي اصيب بها”.
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2 تعليقات
هو الأول الله يشافى هدا عبد السلام والملتزم مطرود زمان لدى مجلس القضاء للمملكه البريطانيه الدستوريه المسطره الدوليه الوطنيه كونه يقوم بالإبتزاز الجنسى وساقط وفاسد ويحتوى على رشوه أحيل على محكمه العليا لوقف التنفيد بالرباط ممنوع الخواص الطماعين للإستقلال باستعمال التصوير بالهواتف الدكيه واستعمال اليوأسب والداكره والأوديو ودلك حفاظا على ممتلكات المواطنين وممنوع الشرك لدى محمد شكرى الدى لا يمتلك مطرود لدى مجلس وزاره الخارجيه بباريس يتوهّم مفهومه وواضحه بكل صعوبه لأن حاليا العرض محدوده لعبد الحق خيام الكولونيل لمجلس ولايه أمن للحكومه الدوله سبيل النصر والحريه والعداله
بالفعل متهم هدا محمد شكرى بالتزوير مفهومه وواضحه المعيّنه الإحتفاظ مريا جنسيه بربريه علويه حره ممنوع استعمال الهواتف الدكيه واليوأسب والتسجيل الصوتى ودلك حفاظا على ممتلكات المواطنين لوقف التنفيد للبناء