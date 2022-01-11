صلاح عبد السلام

بعد شفائه من كورونا.. صلاح عبد السلام يمثل أمام محكمة باريس

2022-01-11 / 1:01 مساءً
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هبة بريس - وكالات

سيتمكن صلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في اعتداءات 13 نوفمبر في فرنسا من حضور جلسات المحاكمة اعتبارا من الثلاثاء، وفق ما خلص تقرير للرأي الطبي الثاني اطلعت عليه فرانس برس الاثنين.

وخلص التقرير الذي طلبه رئيس المحكمة إلى أن عبد السلام (32 عامًا) “شفي حاليًا” من كوفيد-19 و”منذ 3 يناير 2022 (…) بات قادرًا طبيًا وصحيًا على حضور جلسات محكمة الجنايات”.

وعلقت المحاكمة لمدة أسبوعين وكان مقررا استئناف الجلسات في 6 يناير لكن تم تأجيل موعدها لاخضاع صلاح عبد السلام الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا نهاية ديسمبر لرأي طبي ثانٍ.

وقال الخبراء الذين أعدوا التقرير “عليه الالتزام الصارم بتدابير الوقاية عند استئناف الجلسات بغض النظر عن العدوى التي اصيب بها”.

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