حزب إسباني: وزير الخارجية لم يحرز أي تقدم في العلاقات مع المغرب
هبة بريس
اعتبر الحزب الشعبي الإسباني، أن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، لم يحرز أي تقدم في العلاقات مع المغرب، عكس الوعود التي قدمها خلال تعيينه.
وعبر الحزب عما وصفه ب”خيبة أمله العميقة” من إدارة الوزير الإسباني للعلاقات مع المغرب.
وعلى لسان سكرتيرته المسؤولة عن الشؤون الدولية، فالنتينا مارتينيز، ذكر الحزب أنه بعد ستة أشهر من تعيين وزير الخارجية الجديد، لم يحدث أي تغيير مهم، ولا سيما على صعيد استعادة العلاقات مع المغرب.
وأضافت المسؤولة الحزبية، أنه “إدراكاً منه لأهمية المغرب بالنسبة لإسبانيا، منح الوزير ورئيس الحكومة الفرصة لحل هذه الأزمة التاريخية، لكن بعد ستة أشهر لم يحرزا أي تقدم”، مشددة على ضرورة التعامل مع موضوع العلاقات مع المغرب بجدية شديدة.
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4 تعليقات
الحل ساهل باش ترجع المياع لمجاريها معكم هو تعطيونا التيساع فقضية الصحراء المغربية لانكم السبب في كل هذه المشاكل خرجتم منها فخربتم ناسها وجهلتوهم يقاتلون اهلهم من اجل مصلحتكم
ها اللي قولنا ان هد الحزب الشعبي اليميني اللي تيكره المهاجرين المغاربة مباغيش اكن الصلح بين المغرب و اسبانيا لانه يريد ان تستمر قطع العلاقات و المشاكل و هو اللي تيحرك اخنوش و حكومته لخلق المشاكل و اسقاط الحكومة اليسارين اللي هم الاكتر صداقة للمغرب في عهد حكومة زباطيرو اللي اعطى الاوراق و ادماج جميع المهجرين المغاربة و الافارقة ام هد الحزب اليميني يبحث غير على الفوز في الانتخبات القادمة و الرئيس لهد الحزب الشعبي انه شيطان هل تتذكرون المشكل ديال الجزيرة ليلى اللي الحكومة خوصي ماريا ازنار من الحزب الشعبي اليميني اللي كانت على وشك اندلاع الحرب مع المغرب في سنة 2001الرئيس لحزب اليميني بابلو كسادو هو الصديق لاخنوش في هد الوقت فقط ام بعد يعلم الله لماذا اسال لماذا كل هد التعنت و بالحث عن المشاكل مع الدوال و الجارة المعادية للمغرب تصفق بحرارة على كل مشكل .
ما قام به المغرب والدبلوماسية المغربية إزاء اسبانيا امر صاءب وجاد و واقعي ضد المناورات والاستفزازات العقيمة التي تنتجها اسبانيا في معاملاتها مع المغرب.و لكن المغرب اكد لها انه لا يمكن ان يتعامل معها بعد الان بسياسة اللون الرمادي، اذ ان على اسبانيا ان تحدد موقفها من قضية الصحراء المغربية عوض الهروب الى الأمام والغموض في اتخاذ القرارات في مواقفها السلبية لهذا تركها المغرب واهملها ولم يبالي بها.في الوقت الذي هي تتخبط و تتردد ولا تدري ماذا تفعل وهي في حيرة من امرها .والمغرب يتعامل معها بتريث وبذكاء كما فعل مع المانيا حتى رجعت الى جادة الصواب و اعترفت بالحكم الذاتي للصحراء المغربية و تتوسل الى التعاون الجاد مع المغرب في الاستثمارات وغيرها.مع طلبها للملك بزيارة المانيا.فكذلك ما سيقع مع اسبانيا بالضبط مع المغرب .وهذه هي الدبلوماسية و السياسة الرشيدة للمغرب و لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و حفظه.ومغرب اليوم هو ليس بمغرب الامس.!!!!
هده هو الأول الحل صعيبه لأن المملكه المغربيه الحكوميه لمجلس الدوله للأمم المتحده لعمليه العلميه عبور مرحبا الدرهم هى الوحيده القادره على حل حدودها لدى المملكه الإسبانيه لمجلس الوزاره الخارجيه بالداخله لمجلس الأمم المتحدة للصليب الأحمر لأنها حصلت على وثيقه لدى مجلس القضاء دات طابع حكومى للولايات المتحدة الأمريكية باعترافها أن الصحراء مغربيه لمجلس ولايه أمن بالرباط وكونها حصلت على حقيبه وزاريه للعداله بالداخله بالجنوب بكوبا لعمليه العلميه عبور مرحبا الدرهم لوقف التنفيد للبناء الإتصالات مفهومه وواضحه بكل صعوبه والباقى إلى الحرائق ممتنعه عن الإمضاء متفرده لنتحد ضد الحاجه لأن الوطن سبيل الحريه والنصر والإستقرار والعزه والعداله