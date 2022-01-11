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حزب إسباني: وزير الخارجية لم يحرز أي تقدم في العلاقات مع المغرب

2022-01-11 / 12:33 مساءً
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هبة بريس

اعتبر الحزب الشعبي الإسباني، أن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، لم يحرز أي تقدم في العلاقات مع المغرب، عكس الوعود التي قدمها خلال تعيينه.

وعبر الحزب عما وصفه ب”خيبة أمله العميقة” من إدارة الوزير الإسباني للعلاقات مع المغرب.

وعلى لسان سكرتيرته المسؤولة عن الشؤون الدولية، فالنتينا مارتينيز، ذكر الحزب أنه بعد ستة أشهر من تعيين وزير الخارجية الجديد، لم يحدث أي تغيير مهم، ولا سيما على صعيد استعادة العلاقات مع المغرب.

وأضافت المسؤولة الحزبية، أنه “إدراكاً منه لأهمية المغرب بالنسبة لإسبانيا، منح الوزير ورئيس الحكومة الفرصة لحل هذه الأزمة التاريخية، لكن بعد ستة أشهر لم يحرزا أي تقدم”، مشددة على ضرورة التعامل مع موضوع العلاقات مع المغرب بجدية شديدة.

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