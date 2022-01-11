في أول عملية من نوعها.. زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في جسم إنسان

2022-01-11 / 11:50 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن أطباء في الولايات المتحدة نجاح عملية زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في جسم إنسان، في عملية هي الأولى من نوعها.

ويقول الأطباء إن الشخص الذي خضع للجراحة، ويُدعى ديفيد بينيت، في حالة جيدة بعد ثلاثة أيام من العملية التي استغرقت سبع ساعات.

واعتبرت هذه العملية الأمل الأخير لإنقاذ حياة بينيت، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما هي فرصه في البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل.

وقال بينيت، 57 عاما، قبل يوم من الجراحة: “إما أن أموت أو أجري هذه العملية… إنها خياري الأخير”.

وحصل الأطباء في المركز الطبي بجامعة ميريلاند على إعفاء خاص من السلطات الطبية الأمريكية لتنفيذ العملية، بناء على أن بينيت كان سيموت لولا ذلك.

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