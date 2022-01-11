فجر : لم نقدم مباراة كبيرة لكننا حققنا الأهم

هبة بريس

اكد لاعب المنتخب الوطني فيصل فجر بأن اللاعبين حققو الاهم وهو الانتصار الشيء الذي سيمنح المجموعة جرعة معنوية للذهاب بعيدا في المسابقة الافريقية.

وأضاف فجر في تصريح لقناة الرياضية عقب مباراة المغرب و غانا والتي انتهت بفوز الأسود بهدف لصفر “لم نقدم مباراة جيدة أكيد لكن كان هدفنا هو النقاط الثلاث وهو الأمر الذي نجحنا في تحقيقه”.

وأكمل فجر حديثه بالقول”المباراة الأولى دائما ما تكون صعبة وسنبدأ العمل من جديد منذ غد الثلاثاء، من أجل ظهور بشكل جيد أمام جزر القمر وحسم التأهل وإكمال دور المجموعة بأريحية”

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