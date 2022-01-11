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المغرب السادس عربيا ضمن تصنيف “أفضل الدول في العمل عن بعد”

2022-01-11 / 10:09 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

احتل المغرب المركز السادس عربيا، والمرتبة الـ 72 عالميا ضمن مؤشر أفضل الدول في العمل عن بعد.

وحسب تقرير المؤشر، الصادر عن شركة “Cheapflights”، فقد احتل المغرب هذه المرتبة، من بين 111 دولة ومنطقة عبر العالم شملها الترتيب، وذلك نتيجة حصوله على 32 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة.

ويعتمد التصنيف على 22 مؤشرا فرعيا مقسمة على ستة محاور رئيسية، تتمثل في تكاليف السفر وإمكانية الوصول، والأسعار المحلية والصحة والسلامة، وقدرات العمل عن بعد، والحياة الاجتماعية والطقس، للكشف عن أفضل البلدان للعمل التي تسمح للمسافرين للعمل منها خلال إقامتهم فيها.

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‫2 تعليقات

  1. المملكه المغربيه لمجلس الحكومه دستوريا ودوليا تعد هى المركز الثالثه من حيث مصانع ومعامل وتجارات دوليه بريه بحريه جويه لأنها هى الأولى حيث تقوم بإقفال الشركات وتحل وكالات للإتصالات الملكيه المغربيه الحكوميه الدوليه لمجلس الولايه مفهومه وواضحه المعيّنه الإحتفاظ لنتحد ضد الحاجه ممتنعه عن الإمضاء متفرده الدرهم مريا رمضان

  2. ودلك هده القدرات لوقف التنفيد وهى بنائه أى ممنوع استعمال التصوير بالهواتف الدكيه واستعمال اليوأسب والداكره والأوديو والإستنساخ عبر شركات مزوره يقومون بغسيل الأموال إلى الخارج عبر إينوى للشركه للخواص وهميه ومجهوله الهويه وثائق مزوره لاعلاقه عندها بالإداره الرقميه المدنيه لمجلس المعنيه للدوله الحكوميه الداخليه المملكه مفهومه وواضحه العداله الرباط

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