المغرب السادس عربيا ضمن تصنيف “أفضل الدول في العمل عن بعد”

هبة بريس - الرباط

احتل المغرب المركز السادس عربيا، والمرتبة الـ 72 عالميا ضمن مؤشر أفضل الدول في العمل عن بعد.

وحسب تقرير المؤشر، الصادر عن شركة “Cheapflights”، فقد احتل المغرب هذه المرتبة، من بين 111 دولة ومنطقة عبر العالم شملها الترتيب، وذلك نتيجة حصوله على 32 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة.

ويعتمد التصنيف على 22 مؤشرا فرعيا مقسمة على ستة محاور رئيسية، تتمثل في تكاليف السفر وإمكانية الوصول، والأسعار المحلية والصحة والسلامة، وقدرات العمل عن بعد، والحياة الاجتماعية والطقس، للكشف عن أفضل البلدان للعمل التي تسمح للمسافرين للعمل منها خلال إقامتهم فيها.

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