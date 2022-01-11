وفاة رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي

هبة بريس - وكالات

توفي رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي عن 65 عاماً، فجر الثلاثاء، في مستشفى ببلده إيطاليا حيث كان يعالج، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه.

وقال روبرتو كويللو في تغريدة على تويتر إنّ “دافيد ساسولي توفي في 11 يناير في الساعة 01:15 صباحاً في المركز المرجعي للأورام في أفيانو بإيطاليا حيث كان يتعالج” منذ نهاية ديسمبر”.

وأضاف أنّ “مكان الجنازة وزمانها سيعلَن عنهما في الساعات القليلة المقبلة”.

وكان كويللو أعلن عصر الاثنين أنّ ساسولي يرقد في المستشفى منذ 26 ديسمبر “بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة عن خلل في جهاز المناعة”، مشيراً إلى أنّ رئيس البرلمان الأوروبي ألغى تالياً كلّ أنشطته الرسمية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0