مربو الدواجن يكشفون سبب ارتفاع أسعار الدجاج
كشفت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، عن سبب ارتفاع أسعار الدجاج بالمغرب.
وسجلت الجمعية، في بلاغ لها، استمرار إنتاج الكتاكيت بمستوى ماقبل جائحة كوفيد19، أي ما يفوق 8 ملايين أسبوعيا مما خلق فائضا كبيرا في الإنتاج وضد شكل هذا ضغطا كبيرا على الأسعار”، إضافة إلى “قرارات الدولة الأخيرة المتعلقة بالتدابير الاحترازية ضد الجائحة من إقفال للحدود ومنع التجمعات والحفلات، وهو ما فاقم انكماش الطلب الذي لا زال بعيدا جدا عن مستواه السابق لما قبل كوفيد، هذه الوضعية جعلت أثمنة بيع الدجاج في الضيعة في حدود 11 درهم للكيلوغرام، مما كبد المربين خسائر رهيبة زاد في تفاقم مديونياتهم”.
وأشارت الجمعية، إلى الزيادات المتتالية في أسعار الأعلاف وتذبذب جودة بعضها، بالإضافة إلى المشاكل الصحية الموسمية، التي جعلت تكلفة الإنتاج تصل إلى مستويات قياسية ناهزت 14 درهم للكيلو من الدجاج في الضيعة، متوقعة استمرار الأزمة في القطاع بسبب الجائحة خلال السنة الجارية.
18 تعليقات
اتقوا الله في المواطن البسيط مراعاة لحالته المعيشية وبالاخص نعيش الوضع الراهن بجائحة COVID19 في انخفاض اسعار الدواجن التي عرفت ارتفاعا صاروخيا في هذه الأيام الأخيرة
ماكفايا تلاعبات وأكاذيب علينا ، الحمد لله على مغربنا الحبيب يتوفر على منتوجات في المجال الاقتصادي المعيشي للمواطن البسيط….
يجب على لجنة مراقبة الايعار والجودة التابعة لوزارة الفلاحة التحرك عاجلا في قطاع الدواجن الذي يتخبط في عدم تحديد ااسعار …
المشكل الغويص ليس في ارتفاع الدواجن وإنما في ارتفاع المواد الأساسية الضرورية للحياة ٠٠٠٠ نريد التغيير والإصلاح في مجال الإقتصاد الوطني المعيشي للطبقة الهشة القادحة….
قطاع الدواجن من أكثر القطاعات استهلاكا في المغرب بالنسبة للمواطن البسيط
يجب على الحكومة الجديدة ان تراعي للحالة الاجتماعية والمعيشية للمواطن الذي لأ يتوفر على لقمة عيش خلال يوم واحد فيجب على الحكومة أن تقوم بالدعم اتجاه هاته الطبقة من أجل عيشة راضية مرضيةّ…
ياحسراتاه المواطن البسيط يصارع الزمن من أجل لقمة عيشه البسيطة بدل من اقتناء اللحوم البيضاء او الحمراء
أرباب قطاع الدواجن تكبدوا خسائر فادحة وذالك ناتج عن كثرة العروض وقلة الطلب ما نتج عنه خسائر مادية مهمة وكان السبب إلى الجائحة التي خلفت اضرار نفسية ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم الدولة التي لا تدعم مربو قطاع الدواجن…
الشعب المغربي يريد الإصلاح والتغيير وبالاخص في هذا القطاع تربية الدواجن وخير الكلام ما قل ودل..
عرف تربية الدواجن في المغرب نسبة مؤوية في ترويجها وذالك بكثرة وفرها في السوق المغربية
رغم هاته الضروف الصعبة التي يمر بها المغرب بجائحة كرونا عرفت تربية الدواجن كثرة الطلب وقلة العرض
يعيش قطاع تربية الدواجن بالمغرب في فوضى عارمة من طرف لوبيات فساد المعروفين بالعامية الشناقة والسماسرة في ارتفاع ألاسعار هم المسببين في ارتفاعه حتى يحرمنا الطبقة الفقيرة من استهلاكها ….
اذهب الى السوق لشراء الدجاج ولكن للأسف لم ينخفض ثمنه ما يجعلني استغني عنه بدل السمك …..
اللهم ارفع عنا هذا الوباء وارحم موتانا واشفي مرضانا حتى تعود الحياة الطبيعية كما كنا في السابق من أجل انخفاض اسعار المواد الغذائية وعلى رأسها الدواجن…
لا حول ولا قوة الا بالله . كلشي في ارتفاع مستمر أصبح المسكين لا يتحمل عبئ الحياة من زيادات صاروخية في المواد الاستهلاكية…
نتمنى أن يتوسع هذا القطاع في جميع أنحاء المملكة حتى تعم الاستفاذة للجميع ..
يجب إعادة النظر والمراقبة في الاسعار وبالاخص نحن مقبلين على شهر رمضان الذي يكثر فيه تناول الدجاج
اتقوا الله في هذا المواطن البسيط الذي يعيش عتبة الفقر وخاصة ما خلفته الجائحة منذ سنتين من الجائحة وما خلفته من أضرار نفسية واقتصادية واجتماعية والحكومة لا تراعي لهذا الذي لا يملك سوى كرامته