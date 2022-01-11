مربو الدواجن يكشفون سبب ارتفاع أسعار الدجاج

هبة بريس - الرباط

كشفت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، عن سبب ارتفاع أسعار الدجاج بالمغرب.

وسجلت الجمعية، في بلاغ لها، استمرار إنتاج الكتاكيت بمستوى ماقبل جائحة كوفيد19، أي ما يفوق 8 ملايين أسبوعيا مما خلق فائضا كبيرا في الإنتاج وضد شكل هذا ضغطا كبيرا على الأسعار”، إضافة إلى “قرارات الدولة الأخيرة المتعلقة بالتدابير الاحترازية ضد الجائحة من إقفال للحدود ومنع التجمعات والحفلات، وهو ما فاقم انكماش الطلب الذي لا زال بعيدا جدا عن مستواه السابق لما قبل كوفيد، هذه الوضعية جعلت أثمنة بيع الدجاج في الضيعة في حدود 11 درهم للكيلوغرام، مما كبد المربين خسائر رهيبة زاد في تفاقم مديونياتهم”.

وأشارت الجمعية، إلى الزيادات المتتالية في أسعار الأعلاف وتذبذب جودة بعضها، بالإضافة إلى المشاكل الصحية الموسمية، التي جعلت تكلفة الإنتاج تصل إلى مستويات قياسية ناهزت 14 درهم للكيلو من الدجاج في الضيعة، متوقعة استمرار الأزمة في القطاع بسبب الجائحة خلال السنة الجارية.

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