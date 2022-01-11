لقاح كورونا
لقاح ضد كورونا

ترودو: تم تأمين لقاحات كافية لجميع الكنديين للحصول على الجرعة الرابعة

2022-01-11 / 9:23 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن الحكومة أمنت ما يكفي من جرعات لقاح فيروس كورونا لجميع الكنديين المؤهلين لتلقي جرعة معززة، بالإضافة إلى جرعة رابعة.

وخلال مكالمة مع رؤساء وزراء المقاطعات والأقاليم في كندا، طمأن ترودو بأن الحكومة الفيدرالية قد أمنت جرعات كافية من اللقاح لجميع الكنديين المؤهلين لتلقي جرعة معززة، بالإضافة إلى جرعة رابعة، إذا أصبح ذلك ضروريا..

وقال ترودو، إن الحكومة تخطط أيضا لإجراء 140 مليون اختبار سريع لفيروس كوفيد للمقاطعات والأقاليم في يناير.

وتظهر البيانات الرسمية أنه اعتبارا من 18 ديسمبر الماضي تلقى 87.3٪ من الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وأكثر جرعتين من لقاح كورونا، بينما كان الرقم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عاما 1.3٪ فقط.

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