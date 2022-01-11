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إيمانويل ماكرون

فرنسا: ماكرون يرد على انتقادات اليمين بشأن سياسته في مجال الأمن

2022-01-11 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

في خضم انتقادات من اليمين مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، دافع الرئيس الفرنسي المنتظر ترشحه للانتخابات الرئاسية العام الجاري الإثنين عن سياسته في مجال الأمن معلنا رفع الموازنة المخصصة لحفظ الأمن ومضاعفة عدد عناصر الشرطة وتكثيف تدريباتها وتعزيز عتادها بالإضافة إلى تعميم غرامات المخالفات الصغيرة.

في حين يندد اليمين بالسياسة التي انتهجها في مجال الأمن خلال ولايته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المتوقع ترشحه للانتخابات المقبلة، الإثنين رفع الموازنة المخصصة لحفظ الأمن ومضاعفة عدد عناصر الشرطة وتكثيف تدريباتها وتعزيز عتادها بالإضافة إلى تعميم غرامات المخالفات الصغيرة.

ولن يدخل النص حيز التنفيذ قبل الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل، إذ يعرض على مجلس الوزراء في آذار/مارس.

بعدما أثارت مرشحة اليمين فاليري بيكريس ملف الأمن خلال الحملة الانتخابية، دافع إيمانويل ماكرون خلال زيارة الإثنين لمدينة نيس عما قام في هذا الإطار مفندا مشاريعه الممتدة إلى ما بعد 2022، بدون أن يتطرق إلى الانتخابات الرئاسية.

ووعد من مستشفى سان روش السابق برصد 15 مليار يورو على مدى خمسة أعوام، بزيادة 25 بالمئة مقارنة مع الموازنة الحالية، وذلك ضمن مشروع قانون.

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تعليق واحد

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