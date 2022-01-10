كبرى نقابات التعليم في الجزائر تعلن عن إضراب أسبوعي

2022-01-10 / 11:21 مساءً
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أعلنت كبرى نقابات التعليم في الجزائر، اليوم الإثنين، عن إضراب في المدارس والمؤسسات التعليمية يوم 25 يناير الجاري، ولمدة يومين، على أن يتجدد بشكل دوري أسبوعياً، إلى حين استجابة الحكومة للائحة مطالب اجتماعية ومهنية رفعتها النقابة في وقت سابق.

وقررت نقابة المجلس المستقل لمستخدمي التدريس لأطوار التربية الثلاث، اليوم، القيام بإضراب لمدة يومين كل أسبوع، انطلاقاً من تاريخ 25 يناير االجاري.

وأكد بيان نشرته النقابة، أنها اضطرت إلى تنفيذ هذا الخيار الاحتجاجي، بسبب عدم استجابة وزارة التربية لمطالب الأساتذة والمعلمين والمتعلق برفع الأجور المتدنية “بما يضمن المكانة المادية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية المرموقة والتي تسمح لهم بأداء مهامهم النبيلة، من خلال مراجعة الحد الأدنى للأجور وتثمين النقطة الاستدلالية وكذا فتح النظام التعويضي بما يحقق توسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها بهدف تحسين القدرة الشرائية”.

وإنهاء ما تصفه بـ”التضارب والتردد والغموض والتعتيم الذي يكتنف قرار تعديل ورفع قيمة النقطة الاستدلالية للأجور مع تأخر وتأجيل الفصل فيها”.

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تعليق واحد

  1. مجلس وزاره التعليم دات طابع حكومى لا علاقه عندها بالنقابه بالمعنى ممنوع التعليم الخواص الطماعين للإستقلال باستعمال التصوير بالهواتف الدكيه واستعمال اليوأسب والداكره والأوديو ودلك حفاظا على ممتلكات المواطنين لمجلس وزاره الخارجيه لولايه أمن وطنيا ودوليا لأجل الإستقرار مفهوم وواضح بكل صعوبه والباقى إلى الحرائق محدده لنتحد ضد الحاجه الإتصالات الدرهم الوطن سبيل الحريه والنصر والعزه والإستقرار والعداله

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