عصابة تسطو على مركز تجاري بطريقة هوليودية بصفرو

2022-01-10 / 10:50 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تعرض مركز تجاري بطريق بولمان المجاور للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بصفرو ، نهاية الأسبوع الماضي، للسطو من طرف عصابة متخصصة في السرقة، بعدما لجأ أفرادها إلى إلحاق أضرار بكاميرات المراقبة المثبتة بالمحل التجاري وتغيير وجهاتها.

هذا وقد عمد أفراد العصابة الإجرامية إلى تكسير نافذة لم تكن محكمة الإغلاق ليلا ، ثم سرقة 4 شاشات تلفاز ومعدات أخرى بطريقة هوليودية ، ليلوذ أفرادها بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وقد حلت بعين المكان فور إشعار وحداتها بعملية السرقة عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن صفرو بما فيها العلمية والتقنية بتعليمات من رئيسها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحيث تم أخذ البصمات وتجميع المعطيات والأدلة من مكان الحادث لتحديد هوية الجناة وكشف ملابسات ما حدث.

و باشرت العناصر الأمنية الإستماع إلى موظفين في محاولة لفك لغز هذه السرقة الهوليودية غير المسبوقة، ومعرفة ظروف تسلل اللصوص من النافذة مكان السرقة ، فيما الأبحاث جارية لتحديد هوية المشتبه فيهم وتقديمهم للعدالة

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