جو بايدن

بايدن يشيد بإطلاق السلطات الإثيوبية سراح سجناء سياسيين

2022-01-10 / 10:30 مساءً
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هبة بريس

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بإطلاق سراح زعماء للمعارضة في إثيوبيا متعهدا يدعم حل يضع حدا للحرب في تيغراي، وذلك في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء أبي أحمد.

بايدن يشيد بإطلاق السلطات الإثيوبية سراح سجناء سياسيينأبي أحمد: أجريت اتصالا هاتفيا مع بايدن واتفقنا على تعزيز التعاون
وأعلن البيت الأبيض في بيان أن بايدن أشاد خلال المحادثات الهاتفية بـ”رئيس الوزراء أبي على خلفية إطلاق سراح سجناء سياسيين عديدين مؤخرا”، مشيرا إلى أن الجانبين “بحثا في سبل تسريع وتيرة الحوار نحو وقف لإطلاق النار يتم التوصل إليه بالتفاوض، والطابع الملحّ لتحسين وصول المساعدات إلى كل أنحاء إثيوبيا، وضرورة معالجة هواجس حقوق الإنسان”.

وقال إن بايدن اعتبر أن “الأعمال العدائية المستمرة، وبينها غارات جوية نفّذت مؤخرا، لا تزال تتسبب بسقوط قتلى مدنيين وبالمعاناة”، مجددا التأكيد أن الولايات المتحدة “ملتزمة العمل مع الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لمساعدة الإثيوبيين في التوصل إلى حل سلمي للنزاع”.

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