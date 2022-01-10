صحيفة اسبانية : الجزائر فقدت تأثيرها على بلدان إفريقيا

2022-01-10 / 10:15 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “الكونفيدينثيال” الإسبانية أن المغرب يُعتبر قوة صاعدة في المنطقة، حيث يمتلك اقتصادا ديناميكي حيوي، في الوقت الذي فقدت الجزائر الكثير من تأثيرها على بلدان إفريقية.

وقالت ذات الصحيفة ان دور إسبانيا في البحر الأبيض المتوسط، تأثر كثيرا بسبب الصراع القائم بين المغرب والجزائر، حيث يُعتبر الصراع بين البلدين الأخيرين ليس في صالح إسبانيا

وأبرزت الصحيفة الإسبانية، أن المغرب هو الطرف الذي يبرز قويا بين البلدان الثلاثة، حيث وصفته بأنه “القوة التي تُظهر أنيابها لإسبانيا، والقوة التي تسعى لكي تأخذ بزمام الأمور في منطقة المغرب العربي”، مشيرة إلى أن قضية نزاع الصحراء له امتداد بين المغرب والجزائر وحتى إسبانيا التي كانت تستعمر هذا الجزء من الأراضي المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك مهنئا سلطان عمان: نعتز بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمعنا

الملك مهنئا سلطان عمان: نعتز بالعلاقات الأخوية المتميزة التي…

2022-01-11 / 2:15 مساءً
Photo of حزب إسباني: وزير الخارجية لم يحرز أي تقدم في العلاقات مع المغرب

حزب إسباني: وزير الخارجية لم يحرز أي تقدم في…

2022-01-11 / 12:33 مساءً
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-01-10 / 1:56 مساءً
Photo of مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية.. إيداع الجداول التعديلية المؤقتة

مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية.. إيداع الجداول التعديلية المؤقتة

2022-01-10 / 12:52 مساءً
Photo of بهذه المدن.. الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

بهذه المدن.. الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2022-01-10 / 9:37 صباحًا
Photo of فوكس الاسباني يقترح خطة لخنق صادرات المغرب الفلاحية نحو سبتة المحتلة

فوكس الاسباني يقترح خطة لخنق صادرات المغرب الفلاحية نحو…

2022-01-09 / 10:50 مساءً
Photo of شباط : الحكومة جعلت الشعب يحلم قبل أن تنقلب على وعودها “

شباط : الحكومة جعلت الشعب يحلم قبل أن تنقلب…

2022-01-09 / 6:11 مساءً
Photo of شباط يؤسس نقابة اتحاد القوى العاملة

شباط يؤسس نقابة اتحاد القوى العاملة

2022-01-09 / 5:03 مساءً
Photo of معارض جزائري يطالب غوتيريس بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين

معارض جزائري يطالب غوتيريس بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين

2022-01-09 / 9:42 صباحًا
Photo of الأشعري : “توازن البلاد سيختل إذا ضعفت فيه قوى المقاومة وقوى الدفاع”

الأشعري : “توازن البلاد سيختل إذا ضعفت فيه قوى…

2022-01-08 / 7:10 مساءً

تعليق واحد

  1. على اسبانيا ان تعتذر للمغرب عن زلتها التي اوقعت فيها مع المغرب بسبب السماح دخول اراضيها المجرم ابراهيم غالي المبحوث عنه دوليا ثم بعد ذلك عليها ان تقدم اعترافها رسميا بالصحراء المغربية فغير هذا لا علاقة تذكر لانها طعنت المغرب من الخلف وغدرت به مع ان المغرب كان داىما في خدمتها وصديقا وفيا لها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق