صحيفة اسبانية : الجزائر فقدت تأثيرها على بلدان إفريقيا

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “الكونفيدينثيال” الإسبانية أن المغرب يُعتبر قوة صاعدة في المنطقة، حيث يمتلك اقتصادا ديناميكي حيوي، في الوقت الذي فقدت الجزائر الكثير من تأثيرها على بلدان إفريقية.

وقالت ذات الصحيفة ان دور إسبانيا في البحر الأبيض المتوسط، تأثر كثيرا بسبب الصراع القائم بين المغرب والجزائر، حيث يُعتبر الصراع بين البلدين الأخيرين ليس في صالح إسبانيا

وأبرزت الصحيفة الإسبانية، أن المغرب هو الطرف الذي يبرز قويا بين البلدان الثلاثة، حيث وصفته بأنه “القوة التي تُظهر أنيابها لإسبانيا، والقوة التي تسعى لكي تأخذ بزمام الأمور في منطقة المغرب العربي”، مشيرة إلى أن قضية نزاع الصحراء له امتداد بين المغرب والجزائر وحتى إسبانيا التي كانت تستعمر هذا الجزء من الأراضي المغربية.

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